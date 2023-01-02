Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік у компанії 23-річної актриси-красуні

Легендарний голлівудський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо зустрів 2023 рік у компанії 23-річної актриси Вікторії Ламас, з якою йому приписують романтичні стосунки. Як повідомляє портал Page Six, пара провела новорічне свято на яхті біля острова Сен-Бартелемі в Карибському морі.
Компанію їм склали старий друг Ді Капріо - зірка трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайр і канадський репер Дрейк.
Повідомляється, що Ламас і Ді Капріо не вперше проводять час разом. Нещодавно їх застали в нічному клубі, коли вони після відвідування цього закладу і сідали в авто.
Сама пара поки не підтверджує свій роман. Правда, батько Вікторії - відомий актор відеокасетних бойовиків Лоренцо Ламас - розповів журналістам, що його дочки дійсно подобається Ді Капріо.
Нагадаємо, раніше Леонардо ДіКапріо розлучився зі своєю подругою, з якою він був разом 4 роки - Каміллою Морроне.
А вже наприкінці серпня його помітили на півдні Франції біля елітного нічного клубу в компанії Українки блогера і студентки Лондонської бізнес-школи Марією берегової і старого друга, зірки трилогії "Людина-павук" Тобі Магуайра.
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