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Леді Гага натягнула короткі шорти і повторила танець з серіалу Уенсдей під свій хіт "Bloody Mary"

10 грудня 2022, 10:28
Співачка Леді Гага повторила тренд TikTok і станцювала танець Уенсдей з однойменного серіалу під свій власний хіт "Bloody Mary".
Леді Гага
Леді Гага / скріншот з відео

Легендарна американська поп-співачка американського походження Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джерманнотта) не втерпіла і взяла участь у флешмобі "танець Уенсдей", який підкорив весь світ після виходу в ефірі серіалу Wednesday від Netflix. Своїм танцем Леді Гага поділилася на своїй сторінці TikTok.

Щоб перетворитися на вигляд Уенсдей Аддамс (її в серіалі зіграла актриса Дженна Ортега), співачка одягла чорний костюм з міні-шортами і піджаком, білу сорочку і панчохи. Крім того, Леді Гага завдала собі псевдоготичний макіяж і заплела коси –точно як у головної героїні серіалу.

@ladygaga BLOODY WEDNESDAY #fyp♬ original sound - main account got banned

Танець Уенсдей співачка повторила під свій трек "Bloody Mary" (який зараз злетів на вершину популярності). Цікаво, що в серіалі героїня Ортеги танцювала під іншу пісню - "Goo goo Muck" панк- і рокабіллі-групи The Cramps. Але флешмоб пішов в маси саме під вищевказаний трек Леді Гаги.

Нагадаємо, раніше легенда світової попмузики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу на наймасштабнішому британському музичному фестивалі — Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

А пізніше Делон навіть взяв інтерв'ю у президента України Володимира Зеленського.

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