Леді Гага натягнула короткі шорти і повторила танець з серіалу Уенсдей під свій хіт "Bloody Mary"

Співачка Леді Гага повторила тренд TikTok і станцювала танець Уенсдей з однойменного серіалу під свій власний хіт "Bloody Mary".

Леді Гага / скріншот з відео

Легендарна американська поп-співачка американського походження Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джерманнотта) не втерпіла і взяла участь у флешмобі "танець Уенсдей", який підкорив весь світ після виходу в ефірі серіалу Wednesday від Netflix. Своїм танцем Леді Гага поділилася на своїй сторінці TikTok.

Щоб перетворитися на вигляд Уенсдей Аддамс (її в серіалі зіграла актриса Дженна Ортега), співачка одягла чорний костюм з міні-шортами і піджаком, білу сорочку і панчохи. Крім того, Леді Гага завдала собі псевдоготичний макіяж і заплела коси –точно як у головної героїні серіалу.

Танець Уенсдей співачка повторила під свій трек "Bloody Mary" (який зараз злетів на вершину популярності). Цікаво, що в серіалі героїня Ортеги танцювала під іншу пісню - "Goo goo Muck" панк- і рокабіллі-групи The Cramps. Але флешмоб пішов в маси саме під вищевказаний трек Леді Гаги.

