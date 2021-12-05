Коронавірус забрав життя українського композитора і музиканта

Нещодавно музикант потрапив до реанімації Київської клінічної лікарні №12. Він перебував на кисневому концентраті.
У неділю, 5 грудня, від наслідків коронавірусу помер відомий український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов, якому було 48 років, повідомляється в Facebook-групі Хорея Козацька.
"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в інший світ! Прощай, дорогий Данило! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!"- йдеться в повідомленні.
Нещодавно музикант потрапив до реанімації Київської клінічної лікарні №12. Він знаходився на кисневому концентраті через те, що було 85% ураження легень.
За словами лідера групи "Хорея Козацька" Тараса Компаниченка, на коронавірус захворіла і мама Перцова, але вона лікувалася вдома.
Що відомо про Данила Перцова
Перцов народився в Києві в родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.
У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі "Прем'єри сезону", де прозвучав твір "Кондукт Бабиного Яру" у виконанні ансамблю "Київська камерата" під керівництвом В.Сіренка.
У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в групі "Хорея Козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.
Раніше Главред писав про те, що продюсер, засновник кінофестивалю Кінотавр Марк Рудінштейн помер у віці 75 років. Відомо, що 17 листопада Рудинштейн був госпіталізований з серцевим нападом.
Читайте також:
- Український каноїст-чемпіон Борислав бізу помер від коронавірусу в 24 роки
- DZIDZIO розповів, як помер його 37-річний батько
- Померла Ніна Ургант - радянська актриса, зірка фільмів і я родом з дитинства