Коронавірус забрав життя українського композитора і музиканта

Від коронавірусу помер музикант і артист / фото: Facebook / Олег Нетецький

У неділю, 5 грудня, від наслідків коронавірусу помер відомий український композитор і музикант-мультиінструменталіст Данило Перцов, якому було 48 років, повідомляється в Facebook-групі Хорея Козацька.

"Наш друг, колега і брат Данило Перцов відійшов нині в інший світ! Прощай, дорогий Данило! Прости і прощай! Ми тебе дуже любимо!"- йдеться в повідомленні.

Нещодавно музикант потрапив до реанімації Київської клінічної лікарні №12. Він знаходився на кисневому концентраті через те, що було 85% ураження легень.

За словами лідера групи "Хорея Козацька" Тараса Компаниченка, на коронавірус захворіла і мама Перцова, але вона лікувалася вдома.

Що відомо про Данила Перцова

Перцов народився в Києві в родині відомих художників-графіків. Початкову освіту здобув у Київській спеціалізованій музичній школі імені Лисенка, де факультативно займався композицією в класі Пацукевича.

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У 1992 році відбувся творчий дебют композитора на фестивалі "Прем'єри сезону", де прозвучав твір "Кондукт Бабиного Яру" у виконанні ансамблю "Київська камерата" під керівництвом В.Сіренка.

У 1992-1998 роках навчався в Київській консерваторії. З 2005 року почав грати в групі "Хорея Козацька" під керівництвом Тараса Компаніченка.

Раніше Главред писав про те, що продюсер, засновник кінофестивалю Кінотавр Марк Рудінштейн помер у віці 75 років. Відомо, що 17 листопада Рудинштейн був госпіталізований з серцевим нападом.

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