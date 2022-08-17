Катя Осадча поманила голим плечиком і показала свій відпочинок в Криму

Ведуча заговорила про скору зустріч.
Українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча похвалилася знімком з відпочинку. Щоправда, 11-річної давнини.
На своїй сторінці в Instagram ведуча віддалася спогадам про минуле, і опублікувала фото, яке було знято в 2011 році в Криму, на тлі Херсонеського маяка.
Кадр був зроблений під час прогулянки на яхті по морю. На кормі сидить 27-річна Осадча, одягнена в сірий топ, що оголює одне плече. З аксесуарів - лише сонцезахисні окуляри. На фотографії ведуча позує без макіяжу, з мокрим волоссям, стягнутими на потилиці в кінський хвіст.
11 років по тому Катя Осадча підписала цей знімок просто: "Скоро". Ведуча знаходиться в передчутті деокупації Кримського півострова.
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