Kalush Orchestra зустрілися зі Шварценеггером: зірка Голлівуду запросив музикантів до себе додому

Арнольд Шварценеггер запросив Kalush Orchestra до себе додому / Колаж Reuters, eurovision.tv

Фольк-реп-колектив Kalush Orchestra вирушив у тур до США, щоб зібрати кошти на підтримку України. У Лос-Анджелесі переможці Євробачення-2022 зустрілися з легендарним Термінатором – Арнольдом Шварценеггером. Про це голлівудський актор написав на своїй сторінці у Facebook.

"Було фантастично зустрітися з Kalush Orchestra, переможцями Євробачення від України. Ви надихаєте мене!" - написав Шварценеггер та опублікував спільні фото з музикантами.

Арнольд Шварцнеггер опублікував спільне фото з Kalush Orchestra / Facebook-сторінка Арнольда Шварцнеггера

На опублікованому знімку видно, що хлопці з гурту подарували американському актору легендарну рожеву панаму, як у фронтмена Олега Псюка.

Kalush Orchestra подарували Арнольду Шварцнеггеру легендарну рожеву панаму / Facebook-сторінка Арнольда Шварцнеггера

У свою чергу Kalush Orchestra на своїй сторінці в Instagram розповіли, що зірка Голлівуду запросив їх до себе додому.

"Нас до себе додому запросив Арнольд Шварценеггер", - написали музиканти.

Арнольд Шварцнеггер запросив Kalush Orchestra до себе додому / скріншот сторіс Kalush Orchestra в Instagram

Нагадаємо, що легендарний фінський поп-рок-гурт The Rasmus спільно з українським гуртом Kalush Orchestra презентували спільний трек "In The Shadows of Ukraine" та свіжий кліп на цей трек. Відео на пісню знімали в столиці Польщі, Варшаві.

Раніше ми писали, що Олег 'Калуш' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білобров. Пара разом всього рік, але на їх долю вже випали непрості випробування, які кохані успішно долають.

Також пара Псюка і Білобров дала перше спільне інтерв'ю, в якому розповіла історію своїх стосунків, розкрила плани на майбутнє, а також поділилася секретом їхнього кохання.

