Качок в стрінгах: MamaRika пограла м'язами в спокусливій спідній білизні

Анастасія Середа всерйоз взялася за свою фігуру щоб усунути наслідки новорічних салатиків.

MamaRika в спідній білизні похвалилася рельєфними м'язами / instagram.com/mamarika_official

Українська співачка MamaRika (справжнє ім'я - Анастасія Середа) після новорічних свят поскаржилася підписникам, що набрала кілька зайвих кіло, обзавелася пишними складочками та целюлітом.

І хоч нові соковиті форми артистки припали її чоловікові до смаку, від природи худорлява МамаРіка вирішила прийняти аскезу, і як слід попрацювати над поверненням в "досвяткову" форму. Для того щоб не зійти з обраного шляху, а заодно і не розчарувати фанатів, вона щодня ділиться результатами кропіткої роботи над собою на своїй сторінці в Instagram.

Успіхи Середи вже видно неозброєним оком - її тіло набуло помітний атлетичний рельєф. Нещодавно співачка опублікувала свій знімок в спідній білизні, щоб продемонструвати серйозність власних намірів.

На чорно-білому селфі, виконаному в дзеркалі, артистка позує в повний зріст в чорному комплекті. Вона стоїть впівоберта, закинувши голову назад.

"Я бачу результат", - похвалилася Середа. Схоже, на превеликий жаль її чоловіка, співачка рішуче налаштована не тільки повернути колишню форму, але і значною мірою "прокачати" своє тіло.

MamaRika в спідній білизні похвалилася рельєфними м'язами / instagram.com/mamarika_official

Раніше ретро-оголенням у власному виконанні поділилася російська телеведуча і пропагандистка Ксенія Собчак - показала своє розпусне фото з обкладинки журналу початку нульових.

Мистецтву хвалитися своїм тілом і не скочуватися в вульгарність Собчак варто повчитися в української співачки Тіни Кароль. Артистка також поворошила свої архіви і вивудила звідти пікантний кадр, на якому позувала без білизни.

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