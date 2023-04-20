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Зради, аборт та інтимні пропозиції від відомих чоловіків - Гросу відповіла на каверзні питання

Анна Підгорна
20 квітня 2023, 19:57 оновлено 20 квітня, 19:57
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Найчесніші відповіді на найвідвертіші питання Аліна Гросу дала в соціальних мережах, щедро присмачивши їх раніше не виданими фото з особистих архівів.
Аліна Гросу
Аліна Гросу відверто розповіла про любов, пластику і погляди на життя / instagram.com/alina_grosu

Українська співачка Аліна Гросу працює над відновленням контакту з шанувальниками - вона надовго випала з інформаційного простору, так як спочатку сильно хворіла, а потім і зовсім перебралася в США щоб удосконалювати свою акторську майстерність.

Щоб бути ближче до фанатів, вона на своїй сторінці в Instagram зібрала самі каверзні питання, які вони їй коли-небудь загадували, і чесно дала на них відповіді. Вийшла вельми відверта бесіда, яка відкрила артистку з нового боку.

Зокрема багатьох цікавило її особисте життя і теперішні стосунки з колишнім чоловіком та ексбойфрендом з росії. Гросу зазначила, що не спілкується ні з тим, ні з іншим, зараз партнера не має, і, схоже, вона його й не шукає. Проте і зараз, і раніше вона регулярно отримувала пропозиції інтимного характеру від відомих чоловіків. Які, втім, залишала без уваги.

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Також Аліна розповіла, що один з її партнерів їй зраджував, сама вона невірності не допускає. Крім того співачка негативно відповіла на питання про аборти і думки про суїцид.

Аліну Гросу часто дорікають в пластичних операціях, мовляв і ніс робила, і груди збільшувала, і неможливо постійно бути такою стрункою, а значить була ліпосакція. Співачка надала фотодоказ того, що її зовнішність - хороші гени і результат кропіткої роботи над собою без хірургічного втручання.

Аліна Гросу
Аліна Гросу відверто розповіла про любов, пластику і погляди на життя / instagram.com/alina_grosu
Аліна Гросу
Аліна Гросу відверто розповіла про любов, пластику і погляди на життя / instagram.com/alina_grosu

Раніше продюсер популярних українських шоу "Голос країни" і "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінг-аут і розповів, що тепер живе разом з бойфрендом.

Також американська співачка Брітні Спірс спростувала чутки про своє розлучення з молодим актором Семом Асгарі - папараці марно намагалися "розлучити" пару, у якої в сімейному житті все в порядку.

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