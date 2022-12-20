Хайді Клум "засвітила", як насправді виглядає 41-річна Періс Хілтон

Німецька модель, акторка і телеведуча Хайді Клум разом з чоловіком, музикантом Томом Каулітцом, та його братом-близнюком відвідала різдвяну вечірку в одному з найбагатших та престижніших будинків США.
Розважитися в затишній домашній атмосфері їх запросила бізнесвумен та світська левиця Періс Хілтон. Спершу гості повечеряли за великим столом, а потім Хілтон влаштувала для них дискотеку.
Одним з хобі світської левиці є ді-джейство: її часто запрошують на вечірки саме в цьому амплуа, і вона сама ніколи не відмовляється встати за пульт. У цей момент її "спіймала" камера Хайді Клум - модель зняла без ретуші, як виглядає 41-річна Періс.
Спойлер: виглядає вона чудово. За багато років папараці показували світську левицю у всіх можливих ракурсах, але Періс продовжує крокувати з гордо піднятою головою в своєму казковому світі.
У кадрі Хілтон пританцьовує у апаратури в навушниках і червоній мереживній сукні. Схоже, музика дійсно приносить їй задоволення - на її обличчі грає щаслива посмішка.
Раніше одвічна блондинка Періс Хілтон шокувала шанувальників раптовою зміною іміджу - стала схожа на Демі Мур або Уэнздей Аддамс з однойменного серіалу.
Також українська ведуча Леся Нікітюк випадково "спалила" колегу Машу Єфросиніну - показала, як вона виглядає в реальному житті, в природному вигляді і без макіяжу.
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