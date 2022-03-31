Гречки та видовищ: у Росії пообіцяли безкоштовну крупу за покупку еротичного журналу

Запуск продажів нового випуску журналу Maxim анонсували на 1 квітня, тому не виключено, що таким чином редактори вирішили пожартувати над своєю аудиторією.
Російський чоловічий глянцевий журнал Maxim запустив незвичайну акцію для покупців. У кожному сотому екземплярі читач отримає можливість виграти гречку. Все це відбувається на тлі того, що росіяни б'ються в магазинах за продукти. Ажіотаж в РФ стався через запроваджені санкції проти країни, яка віроломно напала на Україну.
Обкладинка журналу Maxim опублікована на офіційній сторінці в Instagram.
Імовірно, творці журналу хотіли збільшити свої продажі. Про це також свідчить і кричущий заклик: "Візьми два".
На обкладинку журналу Instagram потрапила російська фігуристка Євгенія Медведєва, а біля спортсменки розмістили анонси матеріалів із закликом купити якомога більше журналів.
"У кожному сотому журналі - пачка гречки", - написано в лівому нижньому кутку.
Запуск продажів нового випуску журналу Maxim анонсували на 1 квітня, тому не виключено, що таким чином редактори вирішили пожартувати над своєю аудиторією.
Як повідомляв Главред, повномасштабне вторгнення Росії в Україну обернулося для країни-агресора не лише величезними втратами особового складу і техніки, а й сильно вдарило по економіці через західні санкції. Долар в РФ злетів у ціні, в магазинах - дефіцит продуктів, а тисячі громадян РФ втрачають роботу через те, що західні компанії, які забезпечували робочі місця, йдуть з Росії.
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