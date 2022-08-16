"Філя поц! Здохни!": Меловін послав Філіпа Кіркорова у пішу еротичну подорож

Меловін наїхав на Філіпа Кіркорова за його підтримку війни в Україні / instagram.com/melovin_official,. instagram.com/fkirkorov

Український співак Melovin (справжнє ім'я - Костянтин Бочаров) подивився відео, на якому Філіп Кіркоров, пропутінський співун, анонсував концерт у Криму. Там рашистський артист повинен був виступити для поранених окупантів, яких Кіркоров назвав героями.

Таке відверте плазування перед злочинною російською владою викликало у Меловіна масу обурення. Співак записав свою реакцію на виливи Кіркорова, і поділився нею на своїй сторінці в Instagram.

Спершу Бочаров просто прикріпив скрін з відеозвернення Кіркорова, назвавши того поцом (лайливе слово на ідиші, яке з часом стало сленговим).

Але цього Меловіну здалося мало. Тоді він звернувся особисто до рашистського співака: "[Довбаний - неценз.] ти копрофіл, [блін - неценз.], Філіп. Філіпок, є одна проблема: в твоїй, [блін - неценз.], країні нікому непотрібній героїв немає. Здохни!"

Меловін наїхав на Філіпа Кіркорова за його підтримку війни в Україні / instagram.com/melovin_official

Раніше стало відомо, що 53-річний український актор, зірка серіалів Кріпосна і Спіймати Кайдаша, Андрій Луценко пішов на фронт, боронити Україну у складі прикордонного загону.

Також український співак і музикант Іван Дорн розповів, за яких обставин готовий повернутися до виступів у РФ - для цього він назвав цілих чотири умови.

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