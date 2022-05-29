"Це ж треба щоб так штирило жорстко": гола Анастасія Волочкова зганьбилася перед фанатами

Анастасія Волочкова зганьбилася перед фанатами / instagram.com/volochkova_art

Пропутінська балерина Анастасія Волочкова продовжує дивувати абсолютною відсутністю почуття стилю, яке давно стало об'єктом для жартів в мережі.

Цього разу танцівниця на своїй сторінці в Instagram показала інтимні фото, зняті в її спальні. Оголена артистка вирішила показати свою "колекцію" постільної білизни, в яку вона оберталася на манер сукні або тоги.

Постільна білизна з 3D малюнками на загальному тлі виглядала досить безглуздо, а підписи на кшталт "в орлиному гнізді" або "казкове Балі" і зовсім додають фотографіям легкий відтінок сюрреалізму.

Волочкова сама дала поживу для жартів у коментарях - серію дивних знімків вона підписала: "Люблю я все красиве, під стать мені!"

У коментарях танцюристку знову розкритикували за недоречне оголення і відсутність смаку:

"Що ви вживаєте перед тим як це все викласти і написати???? Це ж треба щоб так штирило жорстко..."

"Настя, куди вас несе? У вас дах їде?"

"Опустилася, нижче не куди вже".

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