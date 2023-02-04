УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Якби Рапунцель стала зіркою Playboy: Памела Андерсон знялася повністю оголеною в стилі 90-их

4 лютого 2023, 01:30
Андерсон випускає відверті мемуари, оголює душу, тому і тіло її знову постало на загальний огляд.
Памела Андерсон
Памела Андерсон знялася для Interview Magazine оголеною / instagram.com/pamelaanderson

Американська акторка і фотомодель канадського походження Памела Андерсон ставиться до своєї привабливості неоднозначно - неприкрита сексуальність зробила її знаменитою на весь світ, але принесла також чимало страждань.

Зараз все, що робить Андресон, вона намагається робити з акцентом на її душу і глибокий внутрішній світ, не гребуючи, втім, використовувати свою репутацію секс-символу.

Так в рамках рекламної кампанії її мемуарів під назвою "З любов'ю, Памела" вона знялася для легендарного журналу Interview і дала велике інтерв'ю. Перші кадри вже з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

На одному зі знімків акторка постала в карикатурному образі на себе саму формату 90-их років, коли вона активно знімалася ню для багатьох популярних видань. Настрій кінця ХХ століття передає все - від розмитого освітлення, до старомодного диванчика, на якому і розташувалася Пем.

Вона на знімку позує лежачи на животі абсолютно оголеною. З одягу на ній лише босоніжки-стрипи на високій платформі. Голе тіло моделі прикриває нескінченно довге біляве волосся.

Епатажне фото Памели Андерсон можна побачити тут.

Раніше 45-річна "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар засвітила шикарні ніжки в непристойно короткому міні - у такому вигляді "Баффі" прийшла на прем'єру нового фільму.

Також у відвертому вбранні постала перед шанувальниками українська ведуча і волонтерка Маша Єфросиніна - для зйомок вона одягла сукню з таким убивчим декольте, що його ефект порівняли з дією Himars.

Інші новини:

шоу-бізнес Памела Андерсон новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

03:00

Мокра і з сигаретою: модель і дружина Венссана Касселя підкорила своєю красою

02:45

"20 років тому справа була": Волочкову ледь впізнали її шанувальникиВідео

02:35

Досвідчені господині при замочуванні квасолі додають у воду секретний інгредієнт: результат вас здивуєВідео

02:13

Після Путіна в Росії почнеться громадянська війна, але воювати буде не народ з владою - експерт

01:30

Якби Рапунцель стала зіркою Playboy: Памела Андерсон знялася повністю оголеною в стилі 90-их

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

00:10

"Буде задіяна зовсім інша тактика": експерт розповів, як розпочнеться наступальна операція ПутінаВідео

03 лютого, п'ятниця
23:25

"Підемо в контрнаступ": генерал Романенко назвав місяць, коли окупанти повністю виснажатьсяВідео

23:07

Окупанти хочуть оточити місто: влада розповіла про складну ситуацію у ВугледаріВідео

23:07

Скажена зачіска: Наташа Корольова неймовірно змінила свою зовнішність і налякала росіянВідео

Реклама
22:30

"Візьмемо у лещата": Світан назвав два міста, які незабаром будуть під контролем ЗСУВідео

22:06

"Сталевий кулак": Україні потрібна "танкова коаліція" для успішного контрнаступу - РезніковВідео

22:05

Щоб не "з’їли" улюблений одяг: 3 ефективні способи, як позбутися від молі у шафі

21:37

Вже все готово: Зеленський анонсував нові санкції РНБОВідео

21:37

Юна леді з плавними вигинами: як зараз виглядає 17-річна донька Юрія Нікітіна та Ольги Горбачової

21:28

"Ситуація дуже важка": Зеленський розповів про події на фронтіВідео

21:07

Кремль відреагував на формування "Гвардії наступу" і пригрозив захопленням нових територійВідео

20:42

"Україна врятувала світ": експерт розповів про шалений план Путіна, який йому не вдалося реалізуватиВідео

20:41

"Смак як у села": молодицю-розлучницю путініста Петросяна розмазали за безглуздий зовнішній вигляд

20:40

Чому 5 лютого не можна нікому піднімати гроші: прикмети і заборониВідео

20:14

Росія хоче великого реваншу: Зеленський попередив про початок найважливішого періоду для УкраїниВідео

Реклама
19:20

Найближчим часом багатьом з нас стане дуже страшноПогляд

19:18

Нові Javelin і HIMARS: США виділяють найбільший військовий пакет для УкраїниВідео

19:12

"Можуть завдати несподіваного удару": у ЗСУ розповіли, з якого напрямку РФ може раптово атакуватиВідео

19:10

Чи буде пряме зіткнення: Піонтковський пояснив заяву НАТО про готовність до війни з РФВідео

19:06

"Іди на фронт, якщо ти така проросійська": в РФ зацькували і виганяють з дому блогерку Ельвіну

18:33

Які міста в Україні стануть небезпечними на початку лютого: екстрасенс зробив прогнозВідео

18:29

На "перекур" зупинилися і все злетіло в повітря: ЗСУ влаштували "гучний феєрверк" окупантамВідео

18:28

МОЗ за підтримки Favbet розпочало перше в країні дослідження з ігрової залежності реклама

18:24

"Путін злопам’ятний та мстивий": Гудков назвав справжні мотиви диктатора РФ у війні проти УкраїниВідео

18:24

Сюрпризи і довгоочікувані події: кому пощастить вже на цих вихідних

17:54

Більшість українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років: експерт назвала критичний рік

17:51

"Втратить сенс для існування": експерт назвав реалістичний сценарій розвалу РФВідео

17:45

Повернення Криму до літа: у Зеленського оцінили прогноз БудановаВідео

17:39

"Повертаються морози": синоптик розповіла, чи буде в Україні рання весна

17:16

Оля Полякова замість треку з Винником записала шлягер з грузинським красенем-співакомВідео

17:10

Путін зробив дві масивні стратегічні помилки у війні проти України – голова ЄврокомісіїВідео

17:07

Швидше, ніж на тертку: як легко нашаткувати моркву по-корейськиВідео

17:06

"Здавати ніхто не буде": Зеленський зробив сильну заяву про ситуацію в БахмутіВідео

16:47

Сніжний повний Місяць: як вплине на людей і що не можна робити в цей день

16:45

Російському фігуристу таки ампутують кінцівкиВідео

Реклама
16:38

Зима ще не починалася: синоптик налякав прогнозом для України і назвав дату "дикого" холодуВідео

16:30

Як усунути скрип дерев'яної підлоги: ідеальне розв'язання гучної проблемиВідео

16:26

Помер відомий модельєр Пако РабаннВідео

16:24

8 бригад бійців: МВС оголосила збір добровольців для деокупації Криму і Донбасу

16:24

Пригожин у відчаї кличе солдатів НАТО в ПВК "Вагнера": експертка пояснила дивне звернення "кухаря Путіна"Відео

16:18

Ворог збирає сили: в ОП попередили про загрозу наступу окупантівВідео

16:12

Відома модель запропонувала Путіну свої голі фото в обмін на завершення війни

15:53

Чому 4 лютого не можна ризикувати грошима: прикмети та заборониВідео

15:43

Біди не уникнути: які неприємності може спричинити миття вікон після заходу сонцяВідео

15:30

Потрясная закуска на швидку руку: рецепт найпростішої страви, в яку закохуються з першого разуВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Магнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода зима
Рецепти
Консервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023Закуски
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіскиНоворічний манікюр
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти