Якби Рапунцель стала зіркою Playboy: Памела Андерсон знялася повністю оголеною в стилі 90-их

Андерсон випускає відверті мемуари, оголює душу, тому і тіло її знову постало на загальний огляд.

Памела Андерсон знялася для Interview Magazine оголеною / instagram.com/pamelaanderson

Американська акторка і фотомодель канадського походження Памела Андерсон ставиться до своєї привабливості неоднозначно - неприкрита сексуальність зробила її знаменитою на весь світ, але принесла також чимало страждань.

Зараз все, що робить Андресон, вона намагається робити з акцентом на її душу і глибокий внутрішній світ, не гребуючи, втім, використовувати свою репутацію секс-символу.

Так в рамках рекламної кампанії її мемуарів під назвою "З любов'ю, Памела" вона знялася для легендарного журналу Interview і дала велике інтерв'ю. Перші кадри вже з'явилися на офіційній сторінці глянцю в Instagram.

На одному зі знімків акторка постала в карикатурному образі на себе саму формату 90-их років, коли вона активно знімалася ню для багатьох популярних видань. Настрій кінця ХХ століття передає все - від розмитого освітлення, до старомодного диванчика, на якому і розташувалася Пем.

Вона на знімку позує лежачи на животі абсолютно оголеною. З одягу на ній лише босоніжки-стрипи на високій платформі. Голе тіло моделі прикриває нескінченно довге біляве волосся.

Епатажне фото Памели Андерсон можна побачити тут.

Раніше 45-річна "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар засвітила шикарні ніжки в непристойно короткому міні - у такому вигляді "Баффі" прийшла на прем'єру нового фільму.

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