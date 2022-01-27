Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і знімалася в рекламі білизни

Єфросиніна згадала, як боролася зі страхами і роздягалася на камеру / instagram.com/mashaefrosinina/

Маша Єфросиніна здивувала шанувальників, раптово з'явившись в рекламі бренду білизни. Ведуча роздяглася на камеру і захопила шанувальників стрункою підтягнутою фігурою. Але цей сміливий крок дався телезірці нелегко.

В інтерв'ю для YouTube-каналу Fedoriv Vlog вона зізналася, чому зважилася роздягнутися на камеру і як це змінило її життя.

"Мені надійшла пропозиція до пандемії. Все мчало, все було вау, багато роботи. Я розцінила цю пропозицію, як тільки акт зйомки в білизні. Ніколи, ніколи! У моїй свідомості я й досі товста дівчинка. Відразу ж відмовилася, тому що ні, в білизні я ні – не зможу психологічно. Мені здавалося, що треба бути в ідеальній формі", - розповіла про свої сумніви Маша.

"У мене були і залишаються великі питання до свого тіла. Я не кокетую", - запевнила телезірка.

Маша додала, що карантин і локдаун сильно вплинули на її життя і став відправною точкою на шляху до змін.

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"Починається пандемія. Я людина дуже творча, дуже чутлива, неймовірно вразлива до глобальних змін, у мене було тотальне відчуття кінцівки всього. Другий раз посадили вдома, і я зрозуміла, що моя енергія мене розірве", - поділилася своїми переживаннями ведуча.

Під час локдауну багато, закрившись вдома, почали заїдати стрес і налягати на їжу. Така тенденція злякала Машу.

Коли ведуча відпустила тривожність, перестала думати над тим, як сподобатися аудиторії, то, нарешті, відчула себе привабливою і щасливою, прийняла і полюбила себе. Вона погодилася зніматися в білизні, але від моменту прийняття рішення до реалізації задумки, пройшло чимало часу.

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