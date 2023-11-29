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"Гідне рішення": українська ведуча відправила сина вбивати українців в армію РФ

Олена Кюпелі
29 листопада 2023, 15:59оновлено 29 листопада, 18:56
Ведуча Тутта Ларсен тепер по-праву може вважатися матір'ю окупанта.
Тутта Ларсен незабаром стане матір'ю вбивці
Тутта Ларсен скоро стане матір'ю вбивці / Колаж Главред, фото Тутти Ларсен Instagram, Telegram

Уродженка Донецька, а тепер російська телеведуча і актриса Тутта Ларсен (Тетяна Романенко - авт.) скоро стане матір'ю окупанта і вбивці. Жінка підтримала рішення свого 18-річного сина Луки йти служити в терористичну армію РФ.

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Телеграм.

"Ну що. Ви запитували, як у Луки справи, куди після школи, які плани. Тепер можу доповісти. Сьогодні відбув у місце проходження строкової служби у Збройних силах Російської Федерації", - інформує вона громадськість.

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За словами зрадниці, рішення вбивати українців - було рішенням сина, яке він "жорстоко відстоював". "Ми прийняли не відразу, але коли зрозуміли, що все серйозно, підтримали. Я вважаю, що це гідне рішення і пишаюся своїм сином", - каже українка, син якої самостійно прийняв рішення стати вбивцею. Вона також просить молитов за свого окупанта.

Тутта Ларсен пишається своїм окупантом
Тутта Ларсен пишається своїм окупантом / скріншот Телеграм

Передати "привіт" матері окупанта можна тут

Нагадаємо, раніше російська актриса Яна Поплавська, яка за свою кар'єру не зіграла нічого значніше Червоної шапочки, коли була ще дитиною, тепер вдарилася в ура-патріотизм і випинала свого старшого сина, у якого є довідка про непридатність, на фронт.

Раніше Яна Поплавська, яка славиться своєю терористичною позицією щодо України і підтримала анексію Криму в 2004 році розповіла, яким повернувся її син Клим з війни.

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