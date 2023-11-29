Уродженка Донецька, а тепер російська телеведуча і актриса Тутта Ларсен (Тетяна Романенко - авт.) скоро стане матір'ю окупанта і вбивці. Жінка підтримала рішення свого 18-річного сина Луки йти служити в терористичну армію РФ.
Про це вона повідомила на своїй сторінці в Телеграм.
"Ну що. Ви запитували, як у Луки справи, куди після школи, які плани. Тепер можу доповісти. Сьогодні відбув у місце проходження строкової служби у Збройних силах Російської Федерації", - інформує вона громадськість.
За словами зрадниці, рішення вбивати українців - було рішенням сина, яке він "жорстоко відстоював". "Ми прийняли не відразу, але коли зрозуміли, що все серйозно, підтримали. Я вважаю, що це гідне рішення і пишаюся своїм сином", - каже українка, син якої самостійно прийняв рішення стати вбивцею. Вона також просить молитов за свого окупанта.
Передати "привіт" матері окупанта можна тут
Нагадаємо, раніше російська актриса Яна Поплавська, яка за свою кар'єру не зіграла нічого значніше Червоної шапочки, коли була ще дитиною, тепер вдарилася в ура-патріотизм і випинала свого старшого сина, у якого є довідка про непридатність, на фронт.
Раніше Яна Поплавська, яка славиться своєю терористичною позицією щодо України і підтримала анексію Криму в 2004 році розповіла, яким повернувся її син Клим з війни.
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