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Донька-підліток Ольги Фреймут ледве не втримала груди у шовковій сукні-комбінації на танцполі

6 лютого 2023, 01:30
Злата Мітчелл обрала вишукану сукню, проте не врахувала, що слизька тканина може під час танців зіграти з нею злий жарт.
Злата Мітчелл
Злата Мітчелл засвітила бюст у шовковій сукні-комбінації / instagram.com/zlata_mitchell

16-річна донька української ведучої Ольги Фреймут Злата Мітчелл з притаманним всім підліткам юнацьким максималізмом поринула у вир "дорослого" життя з головою - дівчина сама живе в США, де здобуває освіту, а також активно подорожує в компанії друзів.

На сторінці Злати в Instagram часто з'являються фото і відео провокаційного змісту - вже в юному віці дівчина може похвалитися вкрай пишними формами, які не завжди поміщаються в наряди, які вона обирає для себе.

Нещодавно Мітчелл опублікувала в сторіс відео шалених танців на одній з вечірок. Донька Фреймут прекрасно рухається і дуже пластична. Правда, і на цей раз вбрання дівчину підвело прямо на танцполі.

Злата Мітчелл на короткому ролику хвацько танцює в чорній облягаючій сукні-комбінації з шовку. Тканина настільки обволікає тіло дівчини, що стає помітно, що бюстгальтер вона не одягла.

На підтвердження цього факту грає і те, що під час особливо різких рухів пишний бюст доньки Ольги Фреймут ледь не випадає з глибокого слизького декольте.

Злата Мітчелл
Злата Мітчелл засвітила бюст у шовковій сукні-комбінації / instagram.com/zlata_mitchell

Раніше 45-річна "переможниця вампірів" Сара Мішель Геллар засвітила шикарні ніжки в непристойно короткому міні - у такому вигляді "Баффі" прийшла на прем'єру нового фільму.

Також у відвертому вбранні постала перед шанувальниками українська ведуча і волонтерка Маша Єфросиніна - для зйомок вона одягла сукню з таким убивчим декольте, що його ефект порівняли з дією Himars.

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