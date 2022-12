"Навіть долар має значення": Стінг закликав фанатів грошима допомогти Україні пережити складну зиму

Стінг / Колаж фото УНІАН і https://ua.depositphotos.com

Легендарний англійський музикант, співак і композитор Стінг після масованих ракетних ударів російських окупантів по енергетичній інфраструктурі Україну закликав всю свою багатомільйонну аудиторію допомогти нашій країні пережити зиму 2022/2023 року. Відповідне відеозвернення він виклав на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

"Зима прийшла в Англію, але також вона почалася в Україні, де російські війська продовжують атакувати енергетичні об'єкти. Це робить життя українських сімей нестерпним і важким. Доля мільйонів людей там зараз висить на волосині і залежить від вашої допомоги. Збереження тепла взимку стане найважливішим боєм цієї війни", - сказав він.

Співак звернувся до шанувальників і попросив жертвувати гроші для України та українців. Стінг зазначив, що всі зібрані кошти підуть на покупку їжі швидкого приготування і спальних мішків для українців.

"Навіть 1 долар має значення. Зробіть цього року подарунок для українців у вигляді пожертви", – сказав музикант.

Зірки світового шоу-бізнесу підтримують Україну

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

