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Даша Кацуріна зізналася, що робила пластику, та показала інтимне фото

1 березня 2023, 04:15
Кохана Дантеса поділилася з шанувальниками своїм досвідом корекції зовнішності.
Даша Кацуріна
Даша Кацуріна робила пластичну операцію / instagram.com/katsurina.online

Українська бізнесвумен, ресторатор і дизайнер Даша Кацуріна встигає ще й вести успішний блог в Instagram, в якому ділиться своїми модними відкриттями, розкриває секрети по догляду за собою, і просто розповідає про своє повсякденне життя в якості простої жінки і мами двох дітей.

Вона охоче підтримує діалог з підписниками, і завжди рада поділитися особистим досвідом. Наприклад, дуже часто Дашу запитують про те, як вона зберегла ідеальну форму після народження двох малюків (другу дитину вона народила влітку 2021 року).

Кацуріна чесно зізналася, що і доньку Сашу, і сина Івана годувала груддю, а для того, щоб зберегти зовнішню привабливість декольте, вона звернулася до пластичного хірурга.

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"Тема грудей завжди актуальна, бачу багато питань, тому відповідаю: груди я зробила після перших пологів та народження Саші. Чи задоволена? Дуже. Переробляти після народження Івана не бачу сенсу, все подобається. З обов'язкового для себе - роблю УЗД раз на рік. Годувала Івана сама", - розповідає Даша.

Також вона показала своє фото з пологового будинку, на якому годує грудьми новонароджену дитину, ймовірно, сина.

Даша Кацуріна з сином
Даша Кацуріна робила мамопластику, але дітей годувала сама / instagram.com/dasha_katsurina

Раніше американську акторку Дженніфер Лав Хьюітт заплювали за фотошоп і пластичні операції: зірка фільму "Серцеїдки" показала "чесне фото" - її не впізнали без макіяжу і фільтрів.

Також ледь впізнали на архівному фото шанувальники і Катерину Бужинську-співачка показала, якою була в 18 років, на зорі своєї кар'єри артистки. За 25 років вона сильно змінилася.

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