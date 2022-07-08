Даша Астаф'єва зняла ліфчик і порадувала фанатів спокусливим чином

Даша Астаф'єва / УНІАН та Instagram

Відома попспівачка і волонтер Даша Астаф'єва (яка нещодавно потрясла українців виконанням вірша Ліни Костенко) продовжує радувати своїх фанатів кадрами в Instagram, на який постає в новому, дуже чуттєвому образі.

"Відверто пишаюся жінками, які примножують красу цього світу. Війна показала, як багато гідних і талановитих серед них ‒ попри те, що нашим людям доводиться переживати і бачити. Це великий дар так заломлювати і транслювати, через біль і розчарування всередині", - написала дівчина.

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Нагадаємо, раніше Даша Астаф'єва в інтерв'ю відомому блогеру і телеведучому Володимиру Петрову розповіла свій план помсти російському коміку казахського походження Нурлану Сабурову.

"Сабуров, ти [сволота - неценз.] [довбана - неценз.], я буду тебе [бити - неценз.] особисто, і буду отримувати величезне задоволення ",- пообіцяла Астаф'єва.

Такою була реакції співачки на те, що Сабуров спершу публічно зізнався, що він боїться говорити про війну в Україні відкрито, а потім, коли на його концерт прийшла Українка в "закривавленій" сукні, нерозумно пожартував про менструацію.

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