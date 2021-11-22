Даша Астаф'єва на "Танцях з зірками" виправдалася за голі груди та попу

Даша Астаф'єва стане учасницею Танців з зірками / instagram.com/da_astafieva

Українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила глядачів пристрасним пасадоблем на шоу Танці з зірками.

Відео дебюту зірки на паркеті з'явилося в YouTube. Партнером виконавиці став Антон Нестерко, який підкреслив, що Даша вчиться бальним танцям з нуля. Глядачі та судді були в захваті від яскравого номера пари під пісню Connie Francis - Malaguena.

За словами Астаф'євої, вона хоче потрапити в наступний сезон проекту, оскільки все життя мріяла танцювати. Також співачка зазначила, що прагне розвінчати стереотип, який склався про неї в Україні.

читайте також"Морок": Даша Астаф'єва в чорному корсеті блиснула розкішним тілом в древніх печерах"Багато людей вважають мене розпусною, стервою... Вважають, що я можу показувати тільки голі груди і попу. Проект Танці з зірками дуже хороший шанс, щоб розвінчати стереотипи, як тебе сприймає країна", – зізналася артистка.

За підсумками онлайн-голосування, пара пройшла кастинг на участь в Танцях з зірками. Виконавиця та її партнер, п'ятиразовий чемпіон України з бальних танців Антон Нестерко, візьмуть участь в наступному сезоні проекту.

Раніше Астаф'єва опублікувала фото, на якому постала в серйозному образі, в чорному костюмі з піджака і брюк. Не обійшлося без кадрів в стилі "ню", де Астаф'єва посвітила бездоганним оголеним тілом.

Дивіться також: