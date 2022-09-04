Дантес жорстко пожартував над сексуальним життям між ним, Дорофєєвою і подружжям Кацуріних

Дантес подякував Кацуріну за те, що той спить з Дорофєєвою / instagram.com/vladimirdantes

Український співак і комік Володимир Дантес організував благодійний stand-up виступи для допомоги ЗСУ. На сцену артист виходить і сам, разом з іншими колегами.

Недавній жарт Дантеса про його особисте життя здався одним шанувальникам занадто жорстким, інші - сміялися до сліз. З моменту оголошення ним і його колишньою дружиною, співачкою Надею Дорофєєвою, минуло півроку. І весь цей час африканські пристрасті навколо їх розставання не вщухали.

Додає пікантності той факт, що артисти фактично обмінялися партнерами з парою, з якою були кращими друзями протягом багатьох років - рестораторами Дашею і Мішею Кацуріними, у яких двоє спільних дітей.

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Додо підтвердила відносини з Михайлом, а Дантес з Дашею все ще продовжують інтригувати фанатів, балансуючи на межі дружби і роману. Однак це не заважає співакові жартувати над їх любовним чотирикутником. Фрагменти його виступу з'явилися на одному з фан-акаунтів Дорофєєвої в TikTok.

"Мені складно ще займатися сексом з дівчиною в одній кімнаті з дитиною свого найкращого друга, доки він замається сексом з моєю колишньою дружиною",- поскаржився комік зі сцени.

Він багато часу проводить з Дашею і її дітьми, тому неминуче стикається з Мішею час від часу. Комік зазначив, часом ці зустрічі бувають вкрай незручними: "Коли батько приходить, щоб провести день з дітьми, це збоку виглядає дуже дивно. Я йому тисну руку, він тисне мені руку. І я б озвучив це так: "Дякую, що спиш з моєю дружиною. Ось тобі твої діти". А він такий: "Навзаєм". А раніше ми просто каталися на вейксерфі. Ух, дуже дикий спорт".

Раніше Надя Дорофєєва в прямому ефірі вперше прокоментувала роман з чоловіком колишньої подруги - співачка, червоніючи, як рум'яна гімназистка, зазначила, що дуже щаслива з Кацуріним.

Між тим відомий таролог спрогнозувала, чи зійдуться знову Дантес і Дорофєєва - вона не виключає можливість возз'єднання, але за однієї умови.

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