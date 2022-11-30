"Чесно кажучи, я думала, що помру": Лопес "засвітила" деталі розставання з Аффлеком

Лопес "засвітила" деталі розставання з Аффлеком в нульових / колаж фото ua.depositphotos.com

Відома американська співачка і актриса Дженніфер Лопес влітку після багаторічного розриву з актором/режисером Беном Аффлеком знову возз'єдналася з ним – але вже в шлюбі. Але в інтерв'ю для порталу Apple Music One вона зізналася, що їх розрив на початку нульових хворий по ній вдарив.

"Коли ми скасували весілля 20 років тому - найбільше горе в моєму житті. Чесно кажучи, я думала, що помру", – сказала Лопес. Вона додав, що багато років поспіль не здатна була співати композиції, які присвятила Аффлеку.

Лопес згадувала, що з 2003 по 2021 роки вона намагалася налагодити своє особисте життя і не думала, що возз'єднання з Аффлеком реально. Але потім всі зірки зуміли відшукати один одного-вирішивши, що їм потрібно обов'язково спробувати ще раз.

Зараз Лопес каже, що її відносини з Аффлеком на даний момент набагато стабільніше, ніж були в нульових.

"Це зовсім не те, що було багато років тому. Ми більше цінуємо один одного. Отримати другий шанс бути поруч з коханою людиною-рідкісна можливість. І ми не приймаємо це як належне", – підсумувала артистка.

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