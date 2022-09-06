"Цекало втомився стригти кущі": Лоліта показала свої обвислі принади в городі

Лоліта Мілявська показала обвисле тіло в купальнику / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Співачка Лоліта Мілявська зневірилася в рашистській клітці, на яку проміняла Україну, привернути до себе увагу своєю творчістю. Тому взялася за побутове "оголення".

На своїй сторінці в Facebook 58-річна артистка в купальнику, з якого буквально вивалювалися її груди, показала, як підстригає кущі. При цьому більше уваги вона, звичайно, приділила своїй зовнішності.

"Всім привіт. Це Мілявська і кущі. Мілявська та кущоріз. Ракурс такий. Зараз почнуть писати: "Цицьки у неї обвислі, дупа величезна", - напрошується на компліменти співачка.

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У коментарях не стали розчаровувати Лоліту, і написали кілька пам'ятних епітетів і про зовнішність співачки, і про її нескромну поведінку:

"Кажуть Цекало втомився стригти її кущі, і вони розлучилися".

"Здається тітка збожеволіла! Або канабісу об'їлася!"

"Ба, не гони".

"І що ця кущорізка хотіла таки показати? Невже це все, щоб хоч якось нагадати про себе?"

"Та вона збожеволіла, Лоліта вже не та..."

"Не показуйте її, будь ласка. Якийсь жах".

Нагадаємо, раніше Мілявську сфотографували на сцені, де виступала співачка. Там у неї задерлася сорочка і показався не спортивний і старий зад.

Також співачка шокувала новим зізнанням. Як відомо, її мама і дочка довгий час жили в Києві. Тут вона виступила із заявою, що в столиці України нібито побили її матір за те, що та говорила російською мовою.

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