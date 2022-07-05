"Британська Кім Кардашьян" показала розкішні форми під час купання на заході сонця

Демі Роуз в купальнику показала відпочинок на Ібіці / instagram.com/demirose

Британська модель з ангельським личком і тілом спокусливої чортиці Демі Роуз піддражнила шанувальників свіжими знімками. Цього разу 26-річна любителька відвертих вбрань показала свої вечірні купання.

Роуз, яка завоювала любов і популярність завдяки своїй соковитій фігурі, зараз відпочиває на Ібіці - "острові свободи" в Іспанії, де клубне життя кипить і вдень і вночі.

Відпочити від тусовок модель вирішила за допомогою купання в Середземному морі. Вона виклала кілька фотографій цього процесу на своїй сторінці в Instagram.

На знімках Демі Роуз виходить з води у відвертому купальнику чорного кольору, який ідеально підкреслює вигини її тіла. Макіяж з червоною помадою дівчина завбачливо виконала водостійкою косметикою.

Сонце, яке хилилося до заходу, виблискувало на мокрих грудях і сідницях моделі.

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Також тілом в купальнику вирішила похвалитися 68-річна Любов Успенська - пляжний одяг вона створювала самостійно.

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