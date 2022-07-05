"Британська Кім Кардашьян" показала розкішні форми під час купання на заході сонця

Демі Роуз перетворює будь-яке заняття в пікантну пригоду.
Британська модель з ангельським личком і тілом спокусливої чортиці Демі Роуз піддражнила шанувальників свіжими знімками. Цього разу 26-річна любителька відвертих вбрань показала свої вечірні купання.
Роуз, яка завоювала любов і популярність завдяки своїй соковитій фігурі, зараз відпочиває на Ібіці - "острові свободи" в Іспанії, де клубне життя кипить і вдень і вночі.
Відпочити від тусовок модель вирішила за допомогою купання в Середземному морі. Вона виклала кілька фотографій цього процесу на своїй сторінці в Instagram.
На знімках Демі Роуз виходить з води у відвертому купальнику чорного кольору, який ідеально підкреслює вигини її тіла. Макіяж з червоною помадою дівчина завбачливо виконала водостійкою косметикою.
Сонце, яке хилилося до заходу, виблискувало на мокрих грудях і сідницях моделі.
читайте такожЕкс-чоловік Ані Лорак показав дуже особисті фото з молодою коханою
Також тілом в купальнику вирішила похвалитися 68-річна Любов Успенська - пляжний одяг вона створювала самостійно.
Раніше в мережі з'явилася запаморочлива обкладинка нового альбому співачки Бейонсе, на якому 40-річна мати трьох дітей зображена, сидячи верхи на небесному голографічному коні практично оголеною.
Інші новини:
- Ратаковскі без одягу розляглася на килимі з другом і показала фото
- 74-річна Мей Маск показала тіло в бікіні без ретуші
- 78-річний Роберт Де Ніро відпочиває в Іспанії з коханкою, яка значно молодша за нього