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Більше не сексі-діва: мовчунка Maruv випускає нову пісню вперше з початку повномасштабної війни

14 листопада 2022, 12:05

Анна Корсун присвятила свою творчість новонародженому первістку.

Марув
Марув випустить нову пісню і кліп / instagram.com/maruvofficial

Українська співачка Анна Корсун, яка виступає під псевдонімом Maruv, після майже 9 місяців мовчання випускає нову пісню.

Раніше представники артистки на її сторінці в Instagram повідомили, що артистка з сім'єю і дитиною знаходяться в безпечному місці і з нею все в порядку. Вчора сама Корсун показала фрагмент нового кліпу і пісні, присвячених її новонародженому малюкові.

У кадрі Марув спершу з'являється в домашній обстановці - в халаті і без макіяжу, потім починається відеоряд з професійних зйомок.

Співачка з початком материнства, очевидно, вирішила відмовитися від надмірно сексуалізованих нарядів - шкіри і латексу з елементами БДСМ. У кліпі вона постала в образі лісової німфи зі світлим волоссям. "Пісня для моєї дитини скоро вийде ❤️", - поділилася Корсун.

Між тим співачка продовжує робити вигляд, що війни в Україні немає, що вона вперто мовчить про це майже 9 місяців, і що українські шанувальники хотіли б почути від неї щось хоч трохи більш виразне, ніж "складно висловлювати емоції".

Раніше відомий український модельєр Андре Тан заінтригував шанувальників новим романом. Вперше після розлучення в 2021 році він заговорив про особисте життя і показав фото з коханою.

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Інші новини:

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