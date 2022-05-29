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Вагітна ангел Victoria's Secret з'явилася на червоній доріжці в Каннах без нижньої білизни

29 травня 2022, 03:50

Адріана Ліма з гордістю демонструє своє тіло.

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Вагітна Адріана Ліма відвідала Каннський фестиваль в "голій " сукні / instagram.com/adrianalima

40-річна бразильська супермодель Адріана Ліма навіть на останніх термінах вагітності примудряється виглядати неймовірно розкішно, і не пропускає жодного світського заходу.

Наприклад, майбутня мама приголомшила всіх сміливим вбранням на червоній доріжці в Каннах. Для кінофестивалю вона вибрала гірчичне плаття в етнічному стилі від ліванського дизайнера Ніколаса Джебрана.

Адріана Ліма втілила незвичайний образ індіанської принцеси - народні мотиви в багатій вишивці сукні, великі прикраси, яскравий макіяж з акцентом на очі.

При цьому плаття має безліч відвертих вирізів, які оголюють живіт моделі практично повністю. Спідниця має дуже занижену талію, завдяки чому створюється враження, що Ліма не одягла нижню білизну.

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