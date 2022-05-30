Анна Трінчер в піджаку на голе тіло змусила фанатів тремтіти від захвату

Анна Трінчер показала груди в піджаку на голе тіло / instagram.com/annatrincher_official

Українська співачка, блогерка і акторка Анна Трінчер ділиться з шанувальниками кожним моментом її життя. Наприклад, артистка вирушила на шопінг та не встояла перед тим, щоб показати кілька стильних луків.

У примірювальній одного з магазинів Трінчер засмутилася - вона знайшла ідеальний костюм для себе, проте їй довелося зіткнутися з великою проблемою.

Артистка поскаржилася фанатам, що через особливості фігури і невисокого зросту підбір одягу для неї стає дуже складним.

"Все життя через це відчуваю дискримінацію низеньких дівчат. Все треба вкорочувати та підшивати", - розповіла вона.

Однак, незважаючи на скарги Трінчер, в сірому брючному костюмі вільного крою вона виглядала просто карколомно. Піджак співачка одягла на голе тіло, і, позуючи на камеру, похвалилася пишними грудьми.

Анна Трінчер показала груди в піджаку на голе тіло / instagram.com/annatrincher_official

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Раніше молода мільйонерка і світська левиця Кайлі Дженнер показала груди в промоклому наскрізь купальнику.

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