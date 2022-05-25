Анна Трінчер в купальнику похвалилася "новими" соковитими грудьми

Анна Трінчер показала нові груди в купальнику / instagram.com/annatrincher_official

20-річна українська співачка Анна Трінчер відвідала Кіпр з благодійним концертом. При цьому артистка не упустила можливість поніжитися на середземноморському сонечку.

Взимку дівчина зробила операцію по збільшенню грудей, тому це був її перший "пляжний вихід" з оновленим тілом.

На своїй сторінці в Instagram Трінчер опублікувала серію коротких відео, на яких позує на пляжі в чорному купальнику з фантазійним ліфом - одна його частина виглядає, як бікіні, інша - як цілісний купальник.

Незвичайний крій підкреслив соковите декольте співачки. Схоже, вона і сама залишилася задоволена результатом зимової операції. Тепер Трінчер із задоволенням хвалиться тілом, пританцьовуючи під ритмічну музику.

Відео вона підписала: "Коли вперше побачила себе в купальнику після операції", і додала закоханий емодзі.

Анна Трінчер показала нові груди в купальнику / instagram.com/annatrincher_official

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