Анна Трінчер в купальнику похвалилася "новими" соковитими грудьми

Співачка між виступами побалувала себе відпочинком біля Середземного моря.
20-річна українська співачка Анна Трінчер відвідала Кіпр з благодійним концертом. При цьому артистка не упустила можливість поніжитися на середземноморському сонечку.
Взимку дівчина зробила операцію по збільшенню грудей, тому це був її перший "пляжний вихід" з оновленим тілом.
На своїй сторінці в Instagram Трінчер опублікувала серію коротких відео, на яких позує на пляжі в чорному купальнику з фантазійним ліфом - одна його частина виглядає, як бікіні, інша - як цілісний купальник.
Незвичайний крій підкреслив соковите декольте співачки. Схоже, вона і сама залишилася задоволена результатом зимової операції. Тепер Трінчер із задоволенням хвалиться тілом, пританцьовуючи під ритмічну музику.
Відео вона підписала: "Коли вперше побачила себе в купальнику після операції", і додала закоханий емодзі.
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