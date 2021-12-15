Американська "Барбі" з грудьми 34-го розміру вирішила "зробити" величезні бразильські сідниці

Аллегра Коул планує збільшити сідниці / instagram.com/allegracoleworld

52-річна американська модель і блогерка Аллегра Коул схиблена на пластичних операціях. Крім філерів і ботокса в обличчі, жінка робила підтяжку живота і "бразильську" підтяжку сідниць.

Але її гордість - величезна силіконова груди 34-го розміру, вага якої більше 9 кілограм.

І якщо своїми диньками Коул цілком задоволена, то попа на її думку ще далека від ідеалу.

Всього жінка зробила 5 процедур по накачуванню сідниць. В середині січня вона планує шосту.

Аллегра Коул прагне до досконалості, якою вона бачить її для себе. Американку називають Барбі через її екстремальну фігуру, що стрімко наближається до лялькової.

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Аллегра Коул до і після пластичних операцій / instagram.com/allegracoleworld

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