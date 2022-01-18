Alyona Alyona оголила груди і розповіла про небезпеку онкологічних захворювань

Alyona Alyona розповіла про рак грудей, яким хворіла її бабуся / instagram.com/alyona.alyona.official

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona взяла на себе важливу місію - підняти обізнаність своїх передплатників про рак грудей.

Артистка на своїй сторінці в Instagram виклала "голе" фото, на якому груди вона прикрила лише тканинними масками для обличчя.

Таким незвичайним чином Альона Савраненко вирішила привернути увагу своїх фанатів, особливо їх жіночої половини, до необхідності регулярного самоогляду та медичного обстеження молочних залоз.

Також виконавиця зазначила, що про рак грудей знає не з чуток. Alyona Alyona розповіла, що через цю недугу постраждала її бабуся - жінці довелося видалити одну грудь. На щастя, зараз з родичкою артистки все гаразд, але Савраненко переконана: рак - підступна хвороба, яка може наступити раптово.

Свою розповідь Alyona Alyona підсумувала: "Мені дуже сильно хотілося б, щоб всі мої підписниці дбали про себе та були здоровими. Обов'язково запобігали хворобам, а не лише лікували їх! Хочу, щоб ви були щасливі! Будь ласка, хочу наголосити ще раз! Перевіряйте себе, оглядайте себе, якщо відчуваєте дискомфорт або якісь неприємні відчуття, обов'язково звертайтесь до лікаря. Бережіть себе, бо я вас люблю, і хочу, щоб ви були здоровими".

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Alyona Alyona про важливість профілактики раку молочних залоз / instagram.com/alyona.alyona.official

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