Аліна Гросу на фото показала фанатам красуню-мати

Відома українська попспівачка Аліна Гросу на новорічні свята повернулася в Україну з США (де зараз отримує нову вищу освіту). На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася свіжими фотографіями в колі сім'ї.
На фото Гросу зображена разом з мамою, а також з братами. Вся сім'я з посмішками позує вдома на тлі вбраної ялинки і подарунків.
"Наша мама - 3 дітей, 4 онука - хто її особисто не знає, навіть уявити не зможе, що це за людина. Вона - це жінка-свято, локомотив, зайчик-Дюраселл, магніт для прекрасних людей, вона – це любов. А сім'я - це святе. Проводьте завжди з рідними разом час, коли є можливість. Не скупіться на емоції, обійми, любов і телефонні дзвінки", – написала співачка.
Нагадаємо, раніше українська співачка Alyosha (вона ж Олена Тополя), показала свій зухвалий образ в стилі нульових. Шанувальники не очікували побачити артистку в такому незвичному для неї луці.
Також 65-річна американська співачка Мадонна приміряла на себе зухвалий образ нареченої в першу шлюбну ніч, і не змогла приховати оголений бюст під фатою.
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