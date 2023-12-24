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Аліна Гросу на фото показала фанатам красуню-мати

Дмитро Відоменко
24 грудня 2023, 13:12
Співачка Аліна Гросу повернулася в Україну і показала фотографію разом з рідною мамою на тлі різдвяних прикрас і подарунків.
Гросу
Аліна Гросу повернулася в Україну на свята / колаж Главред, фото Instagram

Відома українська попспівачка Аліна Гросу на новорічні свята повернулася в Україну з США (де зараз отримує нову вищу освіту). На своїй сторінці в Instagram дівчина поділилася свіжими фотографіями в колі сім'ї.

На фото Гросу зображена разом з мамою, а також з братами. Вся сім'я з посмішками позує вдома на тлі вбраної ялинки і подарунків.

Гросу, сім'я

"Наша мама - 3 дітей, 4 онука - хто її особисто не знає, навіть уявити не зможе, що це за людина. Вона - це жінка-свято, локомотив, зайчик-Дюраселл, магніт для прекрасних людей, вона – це любов. А сім'я - це святе. Проводьте завжди з рідними разом час, коли є можливість. Не скупіться на емоції, обійми, любов і телефонні дзвінки", – написала співачка.

відео дня

Нагадаємо, раніше українська співачка Alyosha (вона ж Олена Тополя), показала свій зухвалий образ в стилі нульових. Шанувальники не очікували побачити артистку в такому незвичному для неї луці.

Також 65-річна американська співачка Мадонна приміряла на себе зухвалий образ нареченої в першу шлюбну ніч, і не змогла приховати оголений бюст під фатою.

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Аліна Гросу новини шоу бізнесу
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