"А Катя де?": Юрій Горбунов засвітився в компанії головних українських красунь

Юрій Горбунов дав концерт разом зі Світланою Тарабаровою та Дашею Астаф'євою / instagram.com/gorbunovyuriy

Телеведучий і шоумен Юрій Горбунов з початку повномасштабної війни в Україні колесить з гуманітарною допомогою та концертами по всій країні. Разом з командою українських артистів він піднімає бойовий дух ЗСУ.

Час від часу Горбунов на своїй сторінці в Instagram робить невеликі фотозвіти про проведені концерти. Він охоче фотографується в колі наших захисників і захисниць.

Нещодавно він виклав знімок з двома українськими співачками - Дашею Астаф'євою і Світланою Тарабаровою. Артистки взяли участь у прифронтових виступах.

"Чергова поїздка до наших Захисників і Захисниць з концертом!!Скільки мужності,відваги і патріотизму у цих людей! Дякуємо за теплу зустріч і емоції! Дякуємо за простоту і щирість!! Слава вам! Слава Україні!!!" - поділився своїми емоціями шоумен.

У коментарях Горбунову і його команді дякують за підтримку морального духу, але також висловлюють стурбованість, що Горбунов в компанії молодих артисток їздить без дружини Каті Осадчої.

Юрій Горбунов дав концерт разом зі Світланою Тарабаровою та Дашею Астаф'євою / instagram.com/gorbunovyuriy

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Нагадаємо, українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча була однією з перших медіаперсон, яка виступила за те, щоб позбавити українського громадянства артистів українського походження, які свідомо мовчать про війну в Україні та/або публічно підтримують військову політику Кремля.

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