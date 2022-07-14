"А Катя де?": Юрій Горбунов засвітився в компанії головних українських красунь

У кадр потрапили відомі українські співачки.
Телеведучий і шоумен Юрій Горбунов з початку повномасштабної війни в Україні колесить з гуманітарною допомогою та концертами по всій країні. Разом з командою українських артистів він піднімає бойовий дух ЗСУ.
Час від часу Горбунов на своїй сторінці в Instagram робить невеликі фотозвіти про проведені концерти. Він охоче фотографується в колі наших захисників і захисниць.
Нещодавно він виклав знімок з двома українськими співачками - Дашею Астаф'євою і Світланою Тарабаровою. Артистки взяли участь у прифронтових виступах.
"Чергова поїздка до наших Захисників і Захисниць з концертом!!Скільки мужності,відваги і патріотизму у цих людей! Дякуємо за теплу зустріч і емоції! Дякуємо за простоту і щирість!! Слава вам! Слава Україні!!!" - поділився своїми емоціями шоумен.
У коментарях Горбунову і його команді дякують за підтримку морального духу, але також висловлюють стурбованість, що Горбунов в компанії молодих артисток їздить без дружини Каті Осадчої.
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Нагадаємо, українська модель, ведуча і волонтерка Катя Осадча була однією з перших медіаперсон, яка виступила за те, щоб позбавити українського громадянства артистів українського походження, які свідомо мовчать про війну в Україні та/або публічно підтримують військову політику Кремля.
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