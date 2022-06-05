"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику

Блогер здивувала пікантним образом.
Ведуча і блогер Настя Івлєєва, яка раніше відмовилася коментувати військове вторгнення Росії в Україну, намагається жити минулим життям.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала провокаційне фото у відвертому вбранні.
На знімку вона постала в прозорому ліфчику-топі, роблячи селфі біля дзеркала.
"Посмішка", - коротко прокоментувала свій пост Івлєєва.
А ось в коментарях під фото почалося активне обговорення образу блогерки.
"Мда, а де бікіні? Пора вже", "Ти в Норильську, тільки у нас такі батареї зліва на фото", "Старієш, Івлєва", "Тітонька Галя, зав'язуй! Сусід дядько Боря вже з глузду з'їхав", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, телеведуча і блогер Настя Івлєєва дивується, чому росіяни почали соромитися своєї країни і масово залишати Росію.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому оспівала російську націю.
Читайте також:
- Настя Івлєєва без ліфчика звела з розуму шикарними формами в облягаючому комбінезоні
- Настя Івлєєва без білизни в рваному топі викликала фурор провокаційним вбранням
- Настя Івлєєва каталася верхи на Собчак, а потім поцілувала її взасос