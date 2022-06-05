"А де бікіні?": Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику

Івлєєва збентежила фото в прозорому ліфчику / instagram.com/nastyaivleeva/

Ведуча і блогер Настя Івлєєва, яка раніше відмовилася коментувати військове вторгнення Росії в Україну, намагається жити минулим життям.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала провокаційне фото у відвертому вбранні.

На знімку вона постала в прозорому ліфчику-топі, роблячи селфі біля дзеркала.

"Посмішка", - коротко прокоментувала свій пост Івлєєва.

instagram.com/nastyaivleeva/

А ось в коментарях під фото почалося активне обговорення образу блогерки.

"Мда, а де бікіні? Пора вже", "Ти в Норильську, тільки у нас такі батареї зліва на фото", "Старієш, Івлєва", "Тітонька Галя, зав'язуй! Сусід дядько Боря вже з глузду з'їхав", - писали в коментарях під постом.

Нагадаємо, телеведуча і блогер Настя Івлєєва дивується, чому росіяни почали соромитися своєї країни і масово залишати Росію.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому оспівала російську націю.

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