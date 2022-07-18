17-річна донька Моніки Беллуччі відпочиває в обіймах бойфренда - красунчик показав інтимні знімки

Юні закохані не тільки ровесники, а й колеги.
Франко-італійська модель, старша донька акторів Моніки Беллуччі і Венсана Касселя, Діва Кассель після участі в модному показі Dolce & Gabbana в Мілані, де вона постала в прозорій сукні з корсетом, вирушила на відпочинок зі своїм бойфрендом.
Знімки, на яких красуня позує в його обіймах, виклав сам хлопець. Ним виявився Лукас Саландра - також модель франко-італійського походження.
Відносини Кассель з 17-річним манекенником тривають близько двох років. Незважаючи на юний вік закоханих, їх, схоже, пов'язують серйозні почуття.
На своїй сторінці в Instagram Саландра опублікував серію знімків: на одному вони з Дівою цілуються біля басейну, на іншому позують в обіймах один одного в купальниках, на третьому Лукас обіймає Кассель ззаду, цілуючи дівчину в шию.
Молода пара проводить разом весь вільний від показів і зйомок час. Вони також не соромляться проявляти почуття на публіці, і нерідко разом виходять у світ.
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Раніше 54-річна австралійська співачка Кайлі Міноуг в божевільній міні-сукні кислотно-жовтого кольору засвітила стрункі ніжки.
Також Мадонна здивувала шанувальників виглядом свого обличчя зблизька - справжній витвір пластичної хірургії вона явила світу без краплі макіяжу.
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