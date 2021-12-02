Українська чемпіонка засвітила вражаючу фігуру в одних стрінгах

Вікторія Погребняк / Instagram

Український чемпіонка з фітнесу та бодібілдингу Вікторія Погребняк вразила фото, на якому вона засвітила свою шикарну фігуру.

Неймовірним фото спортсменка поділилася в Instagram.

На знімку Погребняк продемонструвала накачане тіло, стоячи перед камерою в топіку, стрінгах і гетрах.

Шанувальники оцінили фото 31-річної української чемпіонки сотнями лайків, а один з користувачів прокоментував кадр лаконічним компліментом: "Карколомно".

Зазначимо, Вікторія Погребняк з Полтави. У 2019 році на чемпіонаті світу з фітнесу в Братиславі вона обігнала росіянок і стала чемпіонкою.

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Крім того, в категорії Вуменс фізик понад 163 см наші співвітчизниці зайняли весь п'єдестал. Крім "золота" Вікторії Погребняк з Полтави, "срібло" на рахунку дніпрянки Любові Попови. Наталія Прохорова з Полтавщини взяла "бронзу".

Раніше писали, як знаменита українська тенісистка Леся Цуренко продовжує розбивати серця шанувальникам з усього світу, публікуючи в Instagram фотографії зі свого відпочинку в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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