У знаменитої спортсменки під час виступу порвалася сукня і випали груди

Фігуристка оголила груди / скріншот

Британська фігуристка Софія Бушелл потрапила в незручну ситуацію під час виступу на етапі Гран-прі серед юніорів у французькому Куршевелі.

Так, у 18-річної спортсменки, яка виступає в парі з Алексом Лапскі, під час прокату порвалися бретельки на сукні.

Спортсменам довелося ненадовго перервати виступ, щоб поправити костюм.

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Варто відзначити, що із запису трансляції організатори вирізали виступ фігуристів.

У підсумку Бушелл і Лапскі отримали за довільний танець 49,32 бала.

Сума за два прокати склала 87,78 бала після виступу чотирьох дуетів, це дозволило зайняти їм третє місце.

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