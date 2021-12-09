Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилини

Неймовірно прості рецепти закуски на Новий рік 2022.
Новий рік 2022 все близько, а смачне меню і неймовірні закуски варто приготувати заздалегідь. Ці рецепти ідеальних канапе на святковий стіл допоможуть вам здивувати гостей.
У рік Тигра на святковому столі повинні переважати м'ясні продукти, і багато овочів. А ще, варто обов'язково додати в страви виноград і гранат. Вони приносять удачу і любов.
Ми розповімо кілька неймовірно простих рецептів смачної закуски з канапе на Новий рік 2022.
Закуска на Новий рік 2022 - рецепт
Вам потрібно:
- Багет - 10 шматочків
- Шинка
- Помідори - черрі 5 штук
- Сир Філадельфія
- Зелень - за смаком
- Оливки або маслини
- Шпажки
Багет вибираємо будь-який, можна цільнозерновий хліб. Нарізаємо красивими шматочками і змащуємо сиром Філадельфія.
Далі викладаємо невеликий шматочок салату, красиво оформляємо шинку або ковбасу.
Миємо помідори черрі і розрізаємо навпіл, наверх помідора оформляємо оливку або маслину і все красиво закріплюємо шпажкою.
Якщо хочете, щоб канапе вийшло хрустке, можна підсушити багет в духовці 2 хвилини.
Канапе на Новий рік 2022 - рецепт
Вам потрібно:
- Хліб тостовий або сухарики
- Маслини
- Яловичина або балик
- Свіжий огірок
- Солодкий перець
Тостовий хліб нарізаємо трикутниками, або вирізаємо чаркою кружечок.
Змащуємо маслом або будь-яким соусом, на ваш смак.
Зверху викладаємо яловичину.
Миємо огірки і нарізаємо тонкими слайсами.
Солодкий болгарський перець нарізати красивими кубиками і зверху оформити маслинами. Все закріплюємо шпажками.
Для подачі можна розкласти на блюдо листя салату і наші канапе на Новий рік 2022.
Канапе з лососем і креветками на Новий рік 2022 - рецепт
Вам потрібно:
- Темний хліб або сухарики
- Вершковий сир
- Сьомга або Форель
- Креветки
- Огірок
- Зелень
З темного хліба робимо форму у вигляді кола, і трохи підсушуємо на сковороді.
Огірки добре миємо й нарізаємо красивими, тонкими кружечками.
Рибу тонкими скибочками нарізати і скропити лимонним соком для смаку.
читайте такожСмачна закуска з хрусткою булочкою: готувати всього 10 хвилин
Змащуємо хліб або сухарики сиром, далі викладаємо шматочок риби, і наверх огірок. Прикрасити все кропом або петрушкою.
Такі канапе можна зробити і з креветкою, додавши оливки.
Читайте також:
- Найсмачніший теплий салат з беконом: готувати всього 5 хвилин
- Найсмачніший і ефектний салат на Новий Рік 2022: готувати всього 15 хвилин
- Найсмачніша закуска за 10 хвилин: трубочки з лаваша з чудовою начинкою
- Найсмачніша закуска на Новий Рік 2022: готуємо запечені млинці з сиром за 20 хвилин
- Спробуйте прямо зараз: смачний м'ясний салат на Новий Рік 2022 карнавальна маска за 15 хвилин