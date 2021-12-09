Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилини

Закуска канапе на Новий Рік 2022 рецепт / pixabay

Новий рік 2022 все близько, а смачне меню і неймовірні закуски варто приготувати заздалегідь. Ці рецепти ідеальних канапе на святковий стіл допоможуть вам здивувати гостей.

У рік Тигра на святковому столі повинні переважати м'ясні продукти, і багато овочів. А ще, варто обов'язково додати в страви виноград і гранат. Вони приносять удачу і любов.

Ми розповімо кілька неймовірно простих рецептів смачної закуски з канапе на Новий рік 2022.

Закуска на Новий рік 2022 - рецепт ​

Вам потрібно:

Багет - 10 шматочків

Шинка

Помідори - черрі 5 штук

Сир Філадельфія

Зелень - за смаком

Оливки або маслини

Шпажки

Багет вибираємо будь-який, можна цільнозерновий хліб. Нарізаємо красивими шматочками і змащуємо сиром Філадельфія.

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Далі викладаємо невеликий шматочок салату, красиво оформляємо шинку або ковбасу.

Миємо помідори черрі і розрізаємо навпіл, наверх помідора оформляємо оливку або маслину і все красиво закріплюємо шпажкою.

Якщо хочете, щоб канапе вийшло хрустке, можна підсушити багет в духовці 2 хвилини.

Канапе на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

Хліб тостовий або сухарики

Маслини

Яловичина або балик

Свіжий огірок

Солодкий перець

Тостовий хліб нарізаємо трикутниками, або вирізаємо чаркою кружечок.

Змащуємо маслом або будь-яким соусом, на ваш смак.

Зверху викладаємо яловичину.

Миємо огірки і нарізаємо тонкими слайсами.

Солодкий болгарський перець нарізати красивими кубиками і зверху оформити маслинами. Все закріплюємо шпажками.

Для подачі можна розкласти на блюдо листя салату і наші канапе на Новий рік 2022.

Канапе з лососем і креветками на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

Темний хліб або сухарики

Вершковий сир

Сьомга або Форель

Креветки

Огірок

Зелень

З темного хліба робимо форму у вигляді кола, і трохи підсушуємо на сковороді.

Огірки добре миємо й нарізаємо красивими, тонкими кружечками.

Рибу тонкими скибочками нарізати і скропити лимонним соком для смаку.

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Змащуємо хліб або сухарики сиром, далі викладаємо шматочок риби, і наверх огірок. Прикрасити все кропом або петрушкою.

Такі канапе можна зробити і з креветкою, додавши оливки.

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