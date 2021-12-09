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Смачні канапе на Новий рік 2022: готувати закуску всього 3 хвилини

9 грудня 2021, 14:22

Неймовірно прості рецепти закуски на Новий рік 2022.

Закуска на Новий Рік 2022 рецепт
Закуска канапе на Новий Рік 2022 рецепт / pixabay

Новий рік 2022 все близько, а смачне меню і неймовірні закуски варто приготувати заздалегідь. Ці рецепти ідеальних канапе на святковий стіл допоможуть вам здивувати гостей.

У рік Тигра на святковому столі повинні переважати м'ясні продукти, і багато овочів. А ще, варто обов'язково додати в страви виноград і гранат. Вони приносять удачу і любов.

Ми розповімо кілька неймовірно простих рецептів смачної закуски з канапе на Новий рік 2022.

Закуска на Новий рік 2022 - рецепт ​

Вам потрібно:

  • Багет - 10 шматочків
  • Шинка
  • Помідори - черрі 5 штук
  • Сир Філадельфія
  • Зелень - за смаком
  • Оливки або маслини
  • Шпажки

Багет вибираємо будь-який, можна цільнозерновий хліб. Нарізаємо красивими шматочками і змащуємо сиром Філадельфія.

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Далі викладаємо невеликий шматочок салату, красиво оформляємо шинку або ковбасу.

Миємо помідори черрі і розрізаємо навпіл, наверх помідора оформляємо оливку або маслину і все красиво закріплюємо шпажкою.

Якщо хочете, щоб канапе вийшло хрустке, можна підсушити багет в духовці 2 хвилини.

Канапе на Новий рік 2022 - рецепт

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Вам потрібно:

  • Хліб тостовий або сухарики
  • Маслини
  • Яловичина або балик
  • Свіжий огірок
  • Солодкий перець

Тостовий хліб нарізаємо трикутниками, або вирізаємо чаркою кружечок.

Змащуємо маслом або будь-яким соусом, на ваш смак.

Зверху викладаємо яловичину.

Миємо огірки і нарізаємо тонкими слайсами.

Солодкий болгарський перець нарізати красивими кубиками і зверху оформити маслинами. Все закріплюємо шпажками.

Для подачі можна розкласти на блюдо листя салату і наші канапе на Новий рік 2022.

Канапе з лососем і креветками на Новий рік 2022 - рецепт

Вам потрібно:

  • Темний хліб або сухарики
  • Вершковий сир
  • Сьомга або Форель
  • Креветки
  • Огірок
  • Зелень

З темного хліба робимо форму у вигляді кола, і трохи підсушуємо на сковороді.

Огірки добре миємо й нарізаємо красивими, тонкими кружечками.

Рибу тонкими скибочками нарізати і скропити лимонним соком для смаку.

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Змащуємо хліб або сухарики сиром, далі викладаємо шматочок риби, і наверх огірок. Прикрасити все кропом або петрушкою.

Такі канапе можна зробити і з креветкою, додавши оливки.

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закуски Новий рік 2022
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