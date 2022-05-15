Прикмети на 16 травня: що не можна робити і як не потрапити в біду

Що не можна робити 16 травня / pixabay

16 травня церква вшановує пам'ять мучеників Тимофія і Маври, а також Києво-Печерської ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

День пам'яті мучениці Маври вважається сприятливим для посіву і висадки розсади капусти у відкритий грунт. Через це і отримала свята прізвисько "розсадниця".

Щоб уберегти розсаду від шкідників, її після висадки кропили святою водою.

Що не можна робити 16 травня

Не можна 16 травня мити голову. Можна очікувати неприємностей.

Не можна 16 травня будувати та робити ремонти.

Не можна лаятися та сперечатися 16 травня.

Не можна 16 травня вирушати на полювання та риболовлю.

Не можна 16 травня вирушати на важливі зустрічі та підписувати документи.

Прикмети на 16 травня

Якщо черемха зацвіла, то скоро похолодає.

Якщо багато роси, то буде хороший урожай огірків.

Якщо гуси та качки крилами махають, то чекати негоди.

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