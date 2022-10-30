"Путін мене звуть": божевільна росіянка в Іспанії намагалася зірвати український мітинг

Божевільна росіянка в Іспанії намагалася зірвати український мітинг / колаж фото УНІАН і скриношти з відео

В Іспанії неадекватна громадянка Росії в муніципалітеті Кальпе намагалася зірвати антивоєнний мітинг українців. Відома українська блогерка і світська левиця Раміна Есхакзай опублікувала відповідне відео в Instagram.

У ролику видно, що жінка, яка знаходиться в глибокому бальзаківському віці, і, ймовірно, вжила міцні алкогольні напої матюкливо лаялася на адресу українців. І, більше того, дозволяла собі фрази ‒ типу "Україну мало обстрілюють".

Далі - учасники мітингу (одягнені у вишиванки з синьо-жовтими прапорами і з антивоєнними плакатами в руках) намагалися прогнати неадекватну росіянку. Однак та вперто не йшла. На піку своєї неадекватності вона навіть спробувала налякати українців криками типу: "Володимир Путін мене звуть!".

Нагадаємо, раніше росіянка поскаржилася на те, що їй так і не вдалося зняти житло в Грузії. Їй постійно відмовляли в броні власники квартир після того, як чули відповідь на питання про війну проти України.

Оскільки громадянка країни-агресора так і не дала адекватну відповідь, то їй ніхто не здав житло.

Раніше інша жінка з країни-агресора, Росії, говорила, що терпіла нестерпну "русофобію" від персоналу в турецькому готелі Fame Residence Goynuk в місті Кемер.

"Ламаною російською мовою він став кричати на мене, махав рукою, щоб я "Пішла геть". І постійно повторював: "Та хто ти така!". У Туреччині була раз 100! Останні роки взагалі подорожували з чоловіком на машині самостійно по різних куточках країни. Завжди було прекрасне ставлення до нас. Цього разу теж готель вибирала дуже довго, читала відгуки, вивчала фото. В результаті огидне ставлення персоналу!", - обурювалася туристка з країни-агресора.

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