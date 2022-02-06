З'ясувалося, які продукти категорично не можна їсти на вечерю

Від яких продуктів краще відмовитися на вечерю

Нутриціолог і дієтолог Анна Гоголєва у своєму блозі про здорове харчування назвала, які продукти категорично не можна їсти на вечерю.

Слід обов'язково відмовитися від продуктів з високим глікемічним індексом - це фрукти, солодощі, кисломолочні та молочні продукти. І відверто шкідливі продукти для організму: випічка, цукерки та інші "швидкі" вуглеводи.

Вони навантажують підшлункову залозу і запускають механізми глікації в організмі, запальні процеси, інсулінрезистентність, діабет, артроз, проблеми зі шкірою і знижують засвоюваність корисних речовин і вітамінів.

М'ясо, особливо важкі волокнисті види (яловичина, телятина). Ці продукти викликають найтриваліше бродіння в кишечнику і можуть привести до подразнення і проблем з нирками і печінкою.

Швидкі вуглеводи і злакові каші. Запам'ятайте, навіть найлегші, на перший погляд, каші при розщепленні утворюють велику кількість цукру. Тому якщо ви хочете включити вуглеводи до свого раціону, то обирайте безглютенові каші: гречку, пшоно, кіноа, амарант, тощо.

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Молочні та кисломолочні продукти (навіть при гарній переносимості лактози), молочна продукція (фрукти з йогуртом, каша молочна, сирок з ягодами, сухофруктами). Ці продукти викликають бродіння і здуття кишківника, перед сном людині це ні до чого.

Рослинні продукти, які викликають процеси бродіння (солодкий червоний перець, яблуко). Це правило стосується людей з дискінезією.

Солодкі коренеплоди (морква, горошок, буряк) викликають відповідну реакцію підшлункової залози, створюючи додаткове навантаження.

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