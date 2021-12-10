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Лікар вказав на небезпечні симптоми раку в чоловіків: на що слід звернути увагу

10 грудня 2021, 23:55

Пітер Холі закликає чоловіків більш відповідально ставитися до свого здоров'я і звертати увагу на будь-які зміни в туалетних звичках.

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Небезпечні симптоми раку у чоловіків

Симптом раку передміхурової залози озвучив британський лікар - уролог Пітер Холі - він додав, що пухлина може розвиватися протягом декількох років, поки не стане дуже великою, пише Medikforum.

Пітер Холі назвав чотири симптоми цього раку, які не можна ігнорувати.

Медик пояснив, що рак передміхурової залози або як його ще називають "чоловічий рак", дуже поширений у світі. За статистикою він вражає кожного восьмого представника сильної статі.

Пітер Холі закликає чоловіків більш відповідально ставитися до свого здоров'я і звертати увагу на будь-які зміни в туалетних звичках, біль, шишки і ущільнення, а також на сліди крові в спермі і сечі.

Найнебезпечніші ознаки раку передміхурової залози:

  • Зміна туалетних звичок. Якщо струмінь при сечовипусканні слабшає, виникають часті паузи, а після відвідування туалету виникає відчуття, що сечовий міхур спорожнений в повному обсязі – такі симптоми ігнорувати категорично не можна.
  • Біль. Будь-який біль в області паху або в яєчках повинна викликати стурбованість. Якщо рак поширюється, що разом з таким болем можуть з'явитися болі в спині.
  • Шишки і ущільнення. Будь-яка припухлість, ущільнення на яєчках-це сигнал до того, щоб негайно відвідати лікаря. Також варто відразу ж звернути увагу на зміни в формі або розмірі яєчок.
  • Кров. Сліди крові в сечі або спермі можуть бути ознакою багатьох розладів. Однак це чіткий симптом, що з чоловічим здоров'ям точно щось не так, і потрібно негайно звернутися до фахівця.

Всі ці симптоми можуть бути ознаками і інших захворювань, але краще точно встановити діагноз.

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"Раннє виявлення раку простати є ключовим моментом для успіху в його терапії - в цьому випадку він добре піддається лікуванню. Тому не чекайте, поки симптоми будуть розвиватися або погіршуватися", - рекомендує Пітер Холі.

Він додав, що ризик розвитку раку простати підвищується у чоловіків старше 50 років, а також у тих, у кого є генетична схильність до онкології.

Нагадаємо, раніше вчені повідомляли про те, яка кількість алкоголю провокує агресивний рак. Зазначалося, що помірне вживання алкоголю безпосередньо пов'язане з деякими видами раку, включаючи рак кишечника.

Коли алкоголь в нашому організмі перетворюється в ацетальдегід, він викликає пошкодження ДНК і перешкоджає відновленню клітин, що робить їх уразливими для онкології.

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здоров'я Рак онкологія чоловік
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