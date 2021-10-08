У МОЗ роз'яснили, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати

Які COVID-вакцини можна комбінувати / УНІАН

В українському Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які вакцини від коронавірусу можна комбінувати між собою. Втім, вони відзначають, що все ж краще і першу, і другу дозу щеплення робити одним препаратом.

Проте коли це неможливо з різних причин – і сама вакцина недоступна або людина отримала важку реакцію на першу, то комбінувати деякі з них можна. Відповідна інформація з'явилася на сайті відомство.

МОЗ дозволив комбінувати

перша доза AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), друга доза – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів;

AstraZeneca (Covishield, SKBio, Vaxzevria), – Comirnaty чи Moderna через 12 тижнів; перша доза Comirnaty чи Moderna, друга доза – Moderna чи Comirnaty через 28 днів.

У МОЗ наголошують, що вакцини AstraZeneca різних виробників (Covishield, AstraZeneca-SKBio, Vaxzevria) мають однаковий склад та технологію виробництва. Саме тому вони є взаємозамінними.

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Нагадаємо, 7 жовтня Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язкової вакцинації проти COVID-19. Наказ набирає чинності через місяць з дня його опублікування.

Зазначається, що працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не вакцинуються проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.