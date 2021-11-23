Щеплення від коронавірусу і дотримання профілактики: у ВООЗ розповіли про життя при пандемії COVID-19

Уколи від коронавірусу, маски, миття рук і соціальна дистанція стануть важливим атрибутом життя / Getty

У повсякденному житті в умовах циркуляції коронавірусної інфекції COVID-19 слід використовувати підхід "вакцина плюс", який передбачає вакцинацію, додаткове щеплення у разі необхідності, а також включення профілактичних заходів, серед яких носіння маски, миття рук і дотримання соціальної дистанції. Про це заявив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

Клюге розповів про те, що людям в умовах пандемії потрібно буде отримати стандартну дозу щеплення, зробити додатковий щеплення і включити протикоронавірусні заходи в свій повсякденний розпорядок дня.читайте також"З'явиться ще один вірус": глава ВООЗ закликав світ готуватися до нової пандемії

"Носіння маски, миття рук, провітрювання приміщень, підтримання фізичної відстані і чхання в лікоть - прості та ефективні способи отримати контроль над вірусом і підтримати життя суспільства" – підкреслив Ханс Клюге.

Заяви ВООЗ про пандемію коронавірусу

У ВООЗ казали, що про закінчення пандемії COVID-19, імовірно, можна буде заявити тоді, коли медична система не буде перевантажена. Вірус не зникне, у той час, коли пандемія перейде в стан ендемії – ситуації поширення вірусу на певній території. Людям потрібно буде навчитися жити в умовах коронавірусу.

Спеціальний посланник Всесвітньої організації охорони здоров'я Девід Набарро заявив, що коронавірусна інфекція більше поширюється в бідних країнах. При цьому багаті країни ризикують з високим охопленням вакцинації, оскільки можуть з'явитися нові штами, в боротьбі з якими вакцина буде менш ефективна.

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