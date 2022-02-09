Вчені розповіли про небезпеку популярного знеболюючого

Чим небезпечний парацетамол / УНІАН

Вчені виявили небезпечна властивість парацетамолу, який вважається одним з найбезпечніших знеболюючих, повідомляє видання Medicalx Press.

За інформацією медиків, парацетамол може викликати серйозні захворювання і є небезпечним для деяких людей.

Також парацетамол підвищує кров'яний тиск і збільшує ризик виникнення серцевих захворювань. Фахівці рекомендують відмовитися від цього препарату людям, що страждають гіпертонією.

Дослідники провели експеримент в якому добровольці з високим тиском приймали таблетки. Відзначається, що перша група отримувала плацебо, а друга 1 г парацетамолу чотири рази на день.

У результаті з'ясувалося, що люди, які отримували парацетамол, відчули значне підвищення артеріального тиску.

Вчені кажуть, якщо вживати цей препарат регулярно, то це може привести до інсульту.

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