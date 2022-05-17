Вчені розповіли, яким небезпечним захворюванням можуть заразитися власники кішок

Які хвороби загрожують власникам кішок / ua.depositphotos.com

Ізраїльські вчені провели дослідження і встановили, що власники кішок можуть заразитися паразитом, який проникає до клітин мозку людини і порушує формування неврологічних зв'язків, пише Jerusalem Post.

Вчені кажуть, що між паразитом, котрий живе в організмі кішок, і психічними захворюваннями у чоловіків в зрілому віці існує зв'язок. Причиною називають паразита Toxoplasmosis gondii, який Домашні улюбленці можуть передавати людям через свої фекалії.

Експерти розповідають, що власники можуть навіть і не здогадуватися, що заражені. Зокрема, у них виникає лихоманка і проблеми з дихальною системою.

Попередні дослідження показали, що діти, які ростуть у сім'ях з кішками, частіше відчувають психічні розлади у дорослому віці.

Важливим фактором є те, що у таких чоловіків в дитинстві найчастіше був кіт, взятий з вулиці.

Враховуючи, що вчені не перевіряли учасників дослідження на наявність антитіл до паразита Toxoplasmosis gondii, значить точно сказати, чи існує зв'язок між цим організмом і розвитком психічних захворювань неможливо. Навіть домашні коти можуть, виходячи на вулицю, підчепити небезпечного паразита.

Крім того, автори не змогли пояснити, чому страждають тільки чоловіки.

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