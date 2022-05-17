Вчені розповіли, яким небезпечним захворюванням можуть заразитися власники кішок

Причиною називають паразита Toxoplasmosis gondii, який домашні улюбленці можуть передавати людям через свої фекалії.
Ізраїльські вчені провели дослідження і встановили, що власники кішок можуть заразитися паразитом, який проникає до клітин мозку людини і порушує формування неврологічних зв'язків, пише Jerusalem Post.
Вчені кажуть, що між паразитом, котрий живе в організмі кішок, і психічними захворюваннями у чоловіків в зрілому віці існує зв'язок. Причиною називають паразита Toxoplasmosis gondii, який Домашні улюбленці можуть передавати людям через свої фекалії.
Експерти розповідають, що власники можуть навіть і не здогадуватися, що заражені. Зокрема, у них виникає лихоманка і проблеми з дихальною системою.
Попередні дослідження показали, що діти, які ростуть у сім'ях з кішками, частіше відчувають психічні розлади у дорослому віці.
Важливим фактором є те, що у таких чоловіків в дитинстві найчастіше був кіт, взятий з вулиці.
Враховуючи, що вчені не перевіряли учасників дослідження на наявність антитіл до паразита Toxoplasmosis gondii, значить точно сказати, чи існує зв'язок між цим організмом і розвитком психічних захворювань неможливо. Навіть домашні коти можуть, виходячи на вулицю, підчепити небезпечного паразита.
Крім того, автори не змогли пояснити, чому страждають тільки чоловіки.
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