У дитини високий "ацетон": з якими симптомами слід негайно до лікаря

Лікар запевняє, що "ацетон" - не хронічна хвороба і виникає не за рахунок прийому солодкого (поширений міф).
Майже всі батьки стикалися хоч раз з проблемою підвищеного ацетону у дитини. Діагностувати цей стан можна по запаху ацетону (прілих яблук) із рота, а також спеціальними тест-смужками.
Лікарі запевняють, це не хвороба, і виникає вона не через солодке. У більшості випадків з "ацетоном" можна впоратися вдома, але буває так, що треба звертатися за допомогою фахівців, розповів інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко в Instagram.
Лікар запевняє, що "ацетон" - не хронічна хвороба і виникає не за рахунок прийому солодкого (поширений міф).
Цей стан називається "ацетонемічний синдром" і виникає внаслідок банального дефіциту глюкози.
Чому "ацетону" немає у дорослих
Справа в тому, що наш організм має регулюючі системи, а саме за регуляцію рівня цукру відповідає глікоген. На жаль, у дітей резерв цього елемента мізерний (в 10 разів нижче, ніж у дорослих).
Коли вичерпується рівень глікогену - в хід йдуть жири, внаслідок розщеплення яких утворюється глюкоза і кетонові тіла.
"Ацетон" з'являється не завжди
Цей стан з'являється тоді, коли його концентрація надлишкова, і організм не може самостійно його переробити.
Також "ацетон" виникає на тлі:
- надмірного фізичного навантаження
- підвищення температури тіла (ГРВІ)
- блювоти, розріджених випорожнень (кишкова інфекція)
- психоемоційного перевантаження
- голодування або недоїдання
Симптоми стану
- запах ацетону з рота
- блювота,
- розріджені випорожнення,
- зниження апетиту.
Останні три симптоми можуть бути і внаслідок кишкової інфекції, тому орієнтуватися треба на запах з рота, а щоб упевнитися, можна зробити тест.
За кольором тест-смужки можна визначати концентрацію.
Що робити, якщо "ацетон"?
Лікар каже, що досить додати глюкози в раціон у вигляді сольових розчинів (там багато глюкози) і не чекати підйому ацетону.
З додаткового лікування: протиблювотні, жарознижуючі засоби.
А ось відомі засоби, такі як Бетаргін, гепаргін та інші препарати не довели своєї ефективності.
Коли треба звертатися за допомогою
Інфекціоніст запевняє, що в 95% ситуацій виходить впоратися вдома, але, коли є такі симптоми:
- часта блювота
- виражена млявість
- відсутність сечовипускання протягом 12 годин і не відсутність ефекту на тлі адекватного пиття (дробового)
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