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У дитини високий "ацетон": з якими симптомами слід негайно до лікаря

6 червня 2022, 03:11

Лікар запевняє, що "ацетон" - не хронічна хвороба і виникає не за рахунок прийому солодкого (поширений міф).

Дитина
Ацетон у дитини-симптоми, при яких бігти до лікаря / ua.depositphotos.com

Майже всі батьки стикалися хоч раз з проблемою підвищеного ацетону у дитини. Діагностувати цей стан можна по запаху ацетону (прілих яблук) із рота, а також спеціальними тест-смужками.

Лікарі запевняють, це не хвороба, і виникає вона не через солодке. У більшості випадків з "ацетоном" можна впоратися вдома, але буває так, що треба звертатися за допомогою фахівців, розповів інфекціоніст з Полтави Роман Пономаренко в Instagram.

Лікар запевняє, що "ацетон" - не хронічна хвороба і виникає не за рахунок прийому солодкого (поширений міф).

Цей стан називається "ацетонемічний синдром" і виникає внаслідок банального дефіциту глюкози.

Чому "ацетону" немає у дорослих

Справа в тому, що наш організм має регулюючі системи, а саме за регуляцію рівня цукру відповідає глікоген. На жаль, у дітей резерв цього елемента мізерний (в 10 разів нижче, ніж у дорослих).

Коли вичерпується рівень глікогену - в хід йдуть жири, внаслідок розщеплення яких утворюється глюкоза і кетонові тіла.

"Ацетон" з'являється не завжди

Цей стан з'являється тоді, коли його концентрація надлишкова, і організм не може самостійно його переробити.

Також "ацетон" виникає на тлі:

  • надмірного фізичного навантаження
  • підвищення температури тіла (ГРВІ)
  • блювоти, розріджених випорожнень (кишкова інфекція)
  • психоемоційного перевантаження
  • голодування або недоїдання

Симптоми стану

  • запах ацетону з рота
  • блювота,
  • розріджені випорожнення,
  • зниження апетиту.

Останні три симптоми можуть бути і внаслідок кишкової інфекції, тому орієнтуватися треба на запах з рота, а щоб упевнитися, можна зробити тест.

За кольором тест-смужки можна визначати концентрацію.

Що робити, якщо "ацетон"?

Лікар каже, що досить додати глюкози в раціон у вигляді сольових розчинів (там багато глюкози) і не чекати підйому ацетону.

З додаткового лікування: протиблювотні, жарознижуючі засоби.

А ось відомі засоби, такі як Бетаргін, гепаргін та інші препарати не довели своєї ефективності.

Коли треба звертатися за допомогою

Інфекціоніст запевняє, що в 95% ситуацій виходить впоратися вдома, але, коли є такі симптоми:

  • часта блювота
  • виражена млявість
  • відсутність сечовипускання протягом 12 годин і не відсутність ефекту на тлі адекватного пиття (дробового)

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