Стрес і втома: скільки розчинної і заварної кави можна випивати на добу

Кава / Flickr / Matt Ward

Через вторгнення російських військ в нашу країну українці стали частіше пити каву. Кава буває заварною та розчинною, і саме від виду залежить безпечна кількість його споживання.

Експерт в області виробництва кави Христина Радчук відзнає, що на добу людині краще вживати до однієї чашки розчинної і до п'яти чашок натуральної кави.

Однак з другим варіантом також є свій нюанс. Вона зазначає, що людям старше 45 років рекомендується вживати тільки натуральну каву, а якщо хочеться побалувати себе розчинною - то не більше однієї чашки.

Також говорячи про заварну каву, потрібно враховувати велику різницю між арабікою і робустою. Правильно зварену каву з зерен арабіки можна випивати до 5 чашок, робусти - до 2-3 в день.

Як правильно пити каву

Дозування кави при приготуванні також повинна бути правильною. На 17 грам кави в професійній каво-машинці вийде 30 мл еспресо.

Його також можна розвести водою, але обов'язково гарячою. Розчинну каву потрібно розводити в співвідношенні 2 грами на 120 мл води.

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