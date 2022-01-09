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Симптом раку на обличчі та шиї: коли звертатися до онколога

9 січня 2022, 01:17

Базальна пухлина вважається видом раку, який найбільш піддається лікуванню.

Навчальний лікар
/ Reuters

У разі появи на шкірі голови і шиї певних симптомів, варто замислитися про візит до онколога.

Як розповіли експерти Національної системи охорони здоров'я Великобританії, особливу увагу варто приділити ділянкам шкіри шиї, обличчя та вух, пише видання Express.

У матеріалі наголошується, що поява дефектів шкіри на шиї, обличчі та вухах може бути симптомом онкологічного захворювання — базальноклітинної карциноми.

На що звертати увагу

За словами вчених, на шкірі часто виникають шишки або червоні лускаті плями, нерідко відрізняються темним або коричневим кольором. Також ви можете помітити плями, дуже схожі на шрами.

При цьому пухлини можуть проявлятися в самих різних формах.

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"Базальні пухлини можуть приймати різні форми, включаючи перлинно-білу або воскову шишку, часто з видимими кровоносними судинами на вухах, шиї або обличчі", - кажуть вчені.

Інші органи охорони здоров'я описують появу шишок різного кольору.

"Шишка повільно стає більше і може стати твердою, кровоточити або перетворитися на хворобливу виразку", - уточнюється в матеріалі.

Лікування базальних пухлин

Цей вид раку вважається одним з тих, які найбільш піддаються лікуванню, тому що він рідко поширюється на інші частини тіла, тому його можна вилікувати.

"Існує невеликий ризик (до 5 відсотків) плоскоклітинного раку, що поширюється на інші частини тіла, зазвичай в лімфатичні вузли (маленькі залози, виявлені по всьому тілу)", - повідомляють вчені.

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Рак онкологія
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