Сезонна алергія: лікар озповіла про проблемні рослини, симптоми та лікування

Алергія на сезонний пилок / ТСН

Влітку люди часто скаржаться на алергію і серйозні подразнення слизової очей і носа.

Український лікар-алерголог, пульмонолог і педіатр Майя Руселевич пояснила, що слід робити при проявах проблеми, які рослини стають їхньою причиною і як мінімізувати ризик, передає УНН.

Наразі найбільше викликають алергію саме лугові та злакові трави.

"І проблема в тому, що вони непомітно цвітуть, пилок непомітний, але вони викликають максимальну кількість скарг у пацієнтів. Ще цвіте щавель", - каже лікар.

Сильним алергеном є квітка маргаритка для людей з алергічною реакцією до пилку полину, амброзії. Педіатр рекомендує не нюхати і не наближатися дуже близько до цієї яскравої квітки.

читайте такожСезонна алергія: найкраща дієта, щоб стримати кашель і чхання

Також дуже багато людей страждають від пилку таких дерев, як олива, додала Руслевич.

"Але злакові трави, газони, трава нескошена - це зараз головна проблема", - звертає увагу лікар-алерголог.

Цвітіння сосни і тополі - не проблема

Вона також зазначила, що деякі люди помилково побоюються цвітіння сосни, але насправді її пилок в 2-3 рази більше, ніж пилок злаків, лугових трав, тому не викликає алергічної реакції.

"Також вважають, що зараз цвіте тополя, бачать пух, і це алерген, але ні - це тільки подразнення слизової очей і носа. Проблема - в пилку злаків, тобто лугові трави, газонні трави. Потрібно уникати місць, де нескошена трава, газони, не дозволяти діткам нюхати квіти", - підкреслює лікар.

Як визначити, чи є у вас алергія на пилок

Як правило, симптоми виникають сезонно. Фахівець розповіла, що у людини з'являється:

сверблячка, в тому числі в порожнині рота і в очах,

чхання,

нежить,

утруднене дихання (через набряк слизової носа),

почервоніння очей,

кашель і хрипи.

Що робити при перших ознаках алергічної реакції

Слід зменшити контакт з пилком, каже алерголог.

"Якщо людина помітила, що на вулиці їй стає зле, вона має симптоми алергічного риніту або алергічного кон'юнктивіту, то слід прийти додому, промити ніс сольовим розчином, "назальний душ", промити очі штучною сльозою, можна навіть прийняти душ, аби змити все з волосся, переодягнутися і подивитися на симптоми", - розповіла Руслевич.

У випадках, якщо симптоми залишаються і стан не поліпшується, можна приймати антигістамінні препарати сучасного покоління, які можна вживати тривалий період сезону полінації.

"Якщо цього недостатньо, тоді лікарі призначають стероїдні препарати в ніс, очі. Якщо є проблеми з диханням, то навіть бронхорозширяючі препарати" - зазначає фахівець.

Яка профілактика

Щоб позбутися від пилку в приміщеннях, слід робити вологе прибирання.

"Якщо ми використовуємо кондиціонери, то обов'язково потрібно зволожувати повітря для того, щоб це були несприятливі умови для поширення пилку", - сказала Руселевич.

Читайте також: