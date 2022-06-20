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Чи правда щавель рятує від раку і чи можна його їсти багато - дослідження

20 червня 2022, 20:52

Насичений мінералами і вітамінами щавель може серйозно пошкодити нирки.

Щавель
Чим корисний щавель і чи може вилікувати рак / pixabay

Багато людей переконані, що звичайний щавель має лікувальні властивості. У народній медицині його застосовують як жовчогінний засіб, для зупинки кровотечі, підняття імунітету і навіть для профілактики раку.

Вчені переконані, що щавель не тільки зберігає фігуру, але і наповнений безліччю речовин, необхідних нашому організму.

Чим корисний щавель

Щавель може заповнити дефіцит вітамінів і наповнити організм мінералами. Лише 100 г листя можуть забезпечити:

  • 50% добової норми вітаміну С,
  • 28% від норми вітаміну А,
  • 9% норми вітамінів В2 і В61,
  • 20% заліза,
  • 15% калію,
  • 7% кальцію.

100 грам листя щавлю містять всього 22 ккал, так що ця зелень допоможе схуднути і зберегти фігуру. Листя можна використовувати не тільки при додаванні до салатів, але також при приготуванні супів і соусів.

Щавель містить різні поліфенольні сполуки, які є натуральними антиоксидантами. Вони захищають наш організм від руйнування клітин.

Чим корисний щавель і чи може вилікувати рак / depositphotos

Що говорять вчені про дію щавлю на організм

Під час досліджень вчені встановили, що щавель можна буде використовувати в створенні нових препаратів.

Під час випробувань на щурах було встановлено, що ця рослина допомагає знизити артеріальний тиск. Таким чином, можна припустити, що щавель здатний розширювати судини і допомагати в лікуванні гіпертонії.

Ця зелень також може допомогти людям із зайвою вагою. Доведено, що поліфенольні сполуки, стимулюють розщеплення жирів, що допомагає організму швидше виводити їх з організму. Екстракт щавлю також перешкоджає розмноженню бактерій завдяки все тим же фенольним сполукам.

Що немало важливо, так це ймовірність зниження ризику утворення тромбів. Щавель знижує здатність тромбоцитів склеюватися і формувати згустки. Це зменшує ризик розвитку інфаркту та інсульту.

Щавель перешкоджає зараженню вірусами грипу А і герпесу, а також знижує рівень холестерину.

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Чи здатний щавель вилікувати рак

Вчені виявили в листі щавлю антрахінони. Ці речовини додавали до клітин пухлин яєчника, легені, нервової системи і товстого кишечника.

Як з'ясувалося під час дослідження, ракові клітини почали гинути під дією розчину з щавлю. Але це ще не все - вони припинили свою мутацію. Таким чином можна припустити, що щавель дійсно можна використовувати в цілях профілактики від раку. Однак не потрібно забувати, що в доказовій медицині ця рослина не є головним засобом боротьби з раком.

Чим корисний щавель і чи може вилікувати рак / depositphotos

Скільки можна їсти щавлю і чим загрожує його переїдання

Не дивлячись на те, що щавель дуже корисний і містить мало калорій, їсти його кілограмами не варто.

50 г листя щавлю містять 150 мг щавлевої кислоти, або оксалату. Вживання великої кількості цієї речовини (25 г оксалату або 8 кг щавлю) може важко пошкодити нирки.

Вчені також відзначають, що багато щавлю не потрібно вживати людям, які мають камені в нирках. Також, наприклад, при кишкових захворюваннях (хвороба Крона або виразковий коліт) ризик пошкодити нирки значно вище. Це пов'язано з тим, що в таких випадках всмоктування оксалатів набагато посилюється, ніж у здорової людини.

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв про те, який щавель є найкориснішим.

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