Наслідки новорічного застілля: дієтолог розповіла, як позбутися зайвих кілограмів після свят

Новорічні застілля можуть закінчитися зайвими кілограмами / ua.depositphotos.com

Новорічний стіл 2022 кожна господиня намагається зробити якомога різноманітнішим. Під час святкування ми розслабляємося і не відмовляємо собі у задоволенні скушувати усе, що нам захочеться. Та після свят на нас може чекати неприємний сюрприз у вигляді "наїдених" за новорічним столом зайвих кілограмів.

Позбутися цих зайвих кілограмів, просто сівши після свят на голодну дієту, не вдасться. Про це розповіла спеціаліст медицини антистаріння, засновник Dr. Skytalinska Academy Оксана Скиталінська в інтерв'ю Главреду.

"Коли ми святкуємо Новий рік 2022, звісно, хочеться спробувати все, що є на столі. І багато хто думає, що раз на рік можна так відірватися, тож їдять і жирні салати, і м’ясо, і алкоголь, і солодощі. Якщо вже так сталося, що ми не просто наїлися, а об’їлися у новорічну ніч, то просто так сісти на голодну дієту нам навряд чи вдасться. Тому що, перш за все, за святкову ніч ми не з’їмо всі наші новорічні страви і будемо їх доїдати в перші дні січня", – каже дієтолог.

Вона наголошує: після свят насамперед потрібно багато гуляти. Ходити потрібно настільки багато, щоб просто не відчувати ніг після прогулянки – як мінімум 10 кілометрів на день.

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Якщо є можливість, краще поїхати на природу за місто, якщо ж також можливості немає – ходити на прогулянки у парки.

"Ходіть багато, дуже багато. Так ви покращите обмін речовин та використання глікогену, який за свята наб’ється у печінці та м’язах. Глікоген із м’язів виходить, тільки якщо активувати м’язи", – наголошує Оксана Скиталінська.

За її словами, після таких тривалих прогулянок ви відчуватимете себе набагато краще. Таке активне проведення часу прискорить моторику кишечника – у результаті в ньому не буде застоюватися їжа. І тоді ви і свята проведете весело, і зайвих кілограмів не наберете.

читайте такожДієтолог розкрила секрет, як їсти досхочу та не набирати зайву вагу"Також слід вживати якомога більше рідини, зокрема, зеленого чаю. Зелений час покращує роботу печінки. Печінка буде виділяти більше ферментів, які допомагатимуть очищувати кров від тих продуктів, які не перетравилися і циркулюють по крові", – зазначила дієтолог.

Зелений чай хороший ще й тим, що активує роботу кишечника – з нього усе буде швидше виводитися.

"Зрештою, зелений чай є універсальним адаптогеном, який допомагає організму швидше оговтатися і прийти до тями після таких стресів, як новорічна вечеря", – додала дієтолог.

Нагадаємо, дієтолог Оксана Скиталінська дала поради, як підготувати організм до новорічного застілля. Найперше правило, якого потрібно дотримуватися – це загалом вести здоровий спосіб життя. Адже якщо ми мало рухаємося, наша печінка з часом починає гірше працювати.

Крім цього, щоб покращити роботу печінки і збільшити кількість ферментів детоксикації, потрібно вживати наступні продукти і напої:

зелений чай (корисним буде також чорний або ж чай із лимоном чи імбиром),

ягоди,

зелень,

капусту різних сортів,

руколу,

редьку.

Вживання таких продуктів допоможе краще засвоюватися їжі, яка погано перетравлюється. Відповідно, страви з новорічного столу стануть меншим навантаженням на організм.

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